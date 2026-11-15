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Дрони атакували один із найбільших нафтохімічних заводів Росії: у Татарстані спалахнула масштабна пожежа
За попередньою інформацією, ціллю міг стати нафтохімічний завод «Нижньокамськнафтохім».
У ніч проти 15 листопада безпілотники атакували місто Нижньокамськ у Татарстані. Після удару на території одного з місцевих підприємств виникла пожежа.
Про це повідомляють моніторингові Telegram-канали.
Місцеві жителі розповідають про влучання в один із промислових об’єктів міста. Ймовірною ціллю називають «Нижньокамськнафтохім». На оприлюднених відеозаписах видно масштабну пожежу. За словами очевидців, атака не завершилася після першого удару — вибухи та загроза нових влучань тривали й надалі.
Російська влада поки не оприлюднила офіційної інформації про наслідки атаки, зокрема щодо можливих руйнувань і постраждалих.
«Нижньокамськнафтохім» належить до холдингу «Сибур» і є одним із найбільших нафтохімічних виробництв Росії та світу. Підприємство спеціалізується на випуску синтетичних каучуків і пластмас.
У 2025 році завод виробив близько 3 млн тонн нафтохімічної продукції. Крім того, його новий комплекс ЕП-600 має потужність виробництва до 600 тисяч тонн етилену щороку.
Раніше повідомлялося, що у Волгограді після «прильотів» палає НПЗ «Лукойл-Волгограднафтопереробка», який раніше вже неодноразово атакували дрони та ракети.
Ми раніше інформували, що ССО завдали нового удару по найбільшому нафтопереробному заводу Росії, який щороку переробляє понад 21 мільйон тонн нафти.