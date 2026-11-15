Дрони атакували один із найбільших нафтохімічних заводів Росії: у Татарстані спалахнула масштабна пожежа

Пожежа на заводі у Татарстані

Реклама

У ніч проти 15 листопада безпілотники атакували місто Нижньокамськ у Татарстані. Після удару на території одного з місцевих підприємств виникла пожежа.

Про це повідомляють моніторингові Telegram-канали.

Реклама

Місцеві жителі розповідають про влучання в один із промислових об’єктів міста. Ймовірною ціллю називають «Нижньокамськнафтохім». На оприлюднених відеозаписах видно масштабну пожежу. За словами очевидців, атака не завершилася після першого удару — вибухи та загроза нових влучань тривали й надалі.

Реклама

Російська влада поки не оприлюднила офіційної інформації про наслідки атаки, зокрема щодо можливих руйнувань і постраждалих.

«Нижньокамськнафтохім» належить до холдингу «Сибур» і є одним із найбільших нафтохімічних виробництв Росії та світу. Підприємство спеціалізується на випуску синтетичних каучуків і пластмас.

У 2025 році завод виробив близько 3 млн тонн нафтохімічної продукції. Крім того, його новий комплекс ЕП-600 має потужність виробництва до 600 тисяч тонн етилену щороку.

Раніше повідомлялося, що у Волгограді після «прильотів» палає НПЗ «Лукойл-Волгограднафтопереробка», який раніше вже неодноразово атакували дрони та ракети.

Реклама

Ми раніше інформували, що ССО завдали нового удару по найбільшому нафтопереробному заводу Росії, який щороку переробляє понад 21 мільйон тонн нафти.

Новини партнерів

Новини партнерів