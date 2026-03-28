Дрони атакували один із найбільших НПЗ у Росії

На місці удару виникла пожежа / © Associated Press

На території нафтопереробного заводу «Славнефть- ЯНОС» у російському місті Ярославль сталася масштабна пожежа. Раніше дрони вже атакували цей об’єкт.

Місцева влада заявила про атаку безпілотників.

В аеропорту міста запроваджено тимчасові обмеження на зліт і посадку літаків.

Підприємство знаходиться на відстані близько 700 кілометрів від українського кордону.

НПЗ «Славнефть-ЯНОС» є одним із найбільших підприємств Росії у своїй галузі, займає четверте місце за обсягами переробки нафти. За даними Генштабу Збройних сил України, завод відіграє важливу роль у забезпеченні російської армії.

Рекордні удари по РФ — останні новини

За перші два місяці 2026 року Україна здійснила понад 40 ударів по території РФ — удвічі більше, ніж за аналогічний період 2025 року.

Атака на НПЗ «Кінеф» відбулася після серії ударів по найбільших нафтових портах Росії на Балтійському морі — Приморську та Усть-Лузі. Вони зазнали нальотів 23 та 25 березня. За даними джерел Reuters, обидва порти призупинили відвантаження нафти, що стало найбільшою кризою нафтового експорту в сучасній історії Росії. Паралізовано близько 40% експортних нафтових потужностей або 2 млн барелів на день.

На заводі потужністю до 20 млн тонн на рік, який посідає друге місце в Росії за обсягами нафтопереробки, спалахнула пожежа. Суттєво пошкоджені обидві головні установки — АВТ-4 та АВТ-6. Терміни їх відновлення поки що непрогнозовані.

«Кінеф», який торік забезпечив 7% усієї нафтопереробки в Росії та випустив 2 млн тонн бензину, 6 млн тонн мазуту та 7 млн ​​тонн дизеля, втретє за останні півроку зупиняє виробництво через БПЛА.

У вересні минулого року він втрачав 40% потужності через пожежу на одній із установок, а потім знову частково призупиняв випуск у жовтні.

Завод, що належить «Сургунафтогазу», став другим російський НПЗ, який зупинився цього тижня.

21 березня припинив прийом нафти Саратовський НПЗ «Роснафти», де внаслідок атаки дронів було виведено з ладу єдину установку первинної переробки. Ремонт заводу орієнтовно триватиме близько тижня.

На особливу увагу заслуговує атака на НПЗ «Башнефть-Уфанефтехим», який розташований на відстані 1400 кілометрів від державного кордону України. Цей завод є важливою ланкою в ланцюгу постачання пального для Збройних сил РФ, маючи потужність переробки на рівні 6–8 мільйонів тонн на рік.