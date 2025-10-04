- Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
786
Час на прочитання
1 хв
Дрони атакували один з найбільших НПЗ РФ, ХАМАС частково погодився на мирний план Трампа: головні новини ночі 4 жовтня 2025 року
ТСН пропонує дізнатися про головні події ночі.
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 4 жовтня 2025 року:
ХАМАС погодився на мирний план Трампа і звільнить всіх заручників
Ворог атакував Чернігів: у місті виникли пожежі (відео)
Росія вночі атакувала Україну безпілотниками
Дрони атакували один з найбільших НПЗ в Росії
Дрони знову паралізували роботу аеропорту Мюнхена