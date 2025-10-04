ТСН у соціальних мережах

Світ
786
1 хв

Дрони атакували один з найбільших НПЗ РФ, ХАМАС частково погодився на мирний план Трампа: головні новини ночі 4 жовтня 2025 року

ТСН пропонує дізнатися про головні події ночі.

Ігор Бережанський
Бойовики ХАМАС

Бойовики ХАМАС / © Associated Press

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 4 жовтня 2025 року:

ХАМАС погодився на мирний план Трампа і звільнить всіх заручників Читати далі –>

Ворог атакував Чернігів: у місті виникли пожежі (відео) Читати далі –>

Росія вночі атакувала Україну безпілотниками Читати далі –>

Дрони атакували один з найбільших НПЗ в Росії Читати далі –>

Дрони знову паралізували роботу аеропорту Мюнхена Читати далі –>

