Дрони атакували один з найбільших НПЗ в Росії
У Ленінградській області Росії безпілотники вдарили по нафтопереробному заводу.
У ніч проти 4 жовтня безпілотники атакували Кіришський нафтопереробний завод (НПЗ) у Ленінградській області РФ.
Як повідомляють російські екстрені служби, кілька безпілотників летіли у бік стратегічних об’єктів регіону.
Близько другої години ночі мешканці Кіровського та Всеволожського районів чули гучні вибухи й бачили у небі яскраві спалахи.
Губернатор області заявив, що сили протиповітряної оборони нібито збили кілька цілей.
Водночас місцеві джерела повідомляють про факт удару по території нафтобази та пожежу.
У соцмережах очевидці пишуть, що дрони влучили безпосередньо в установки з переробки нафти.
Довідка: Киришський нафтопереробний завод (КНПЗ) у Ленінградській області РФ — один із найбільших у країні, входить до «Сургутнафтогазу», має потужність понад 20 млн тонн нафти на рік і є стратегічним об’єктом для виробництва пального та авіаційного гасу.
Раніше повідомлялося, що Україна збільшила кількість атак на російські нафтопереробні заводи в останні місяці, що спричинило дефіцит пального та зростання цін у деяких регіонах РФ.
Ми раніше інформували, що українські дрони вивели з ладу рекордні 38% потужностей первинної переробки нафти у Росії.