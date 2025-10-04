ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
421
Час на прочитання
1 хв

Дрони атакували один з найбільших НПЗ в Росії

У Ленінградській області Росії безпілотники вдарили по нафтопереробному заводу.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
Наслідки атаки дронів на Кіришський НПЗ

Наслідки атаки дронів на Кіришський НПЗ

У ніч проти 4 жовтня безпілотники атакували Кіришський нафтопереробний завод (НПЗ) у Ленінградській області РФ.

Як повідомляють російські екстрені служби, кілька безпілотників летіли у бік стратегічних об’єктів регіону.

Близько другої години ночі мешканці Кіровського та Всеволожського районів чули гучні вибухи й бачили у небі яскраві спалахи.

Губернатор області заявив, що сили протиповітряної оборони нібито збили кілька цілей.

Водночас місцеві джерела повідомляють про факт удару по території нафтобази та пожежу.

У соцмережах очевидці пишуть, що дрони влучили безпосередньо в установки з переробки нафти.

Довідка: Киришський нафтопереробний завод (КНПЗ) у Ленінградській області РФ — один із найбільших у країні, входить до «Сургутнафтогазу», має потужність понад 20 млн тонн нафти на рік і є стратегічним об’єктом для виробництва пального та авіаційного гасу.

Раніше повідомлялося, що Україна збільшила кількість атак на російські нафтопереробні заводи в останні місяці, що спричинило дефіцит пального та зростання цін у деяких регіонах РФ.

Ми раніше інформували, що українські дрони вивели з ладу рекордні 38% потужностей первинної переробки нафти у Росії.

Дата публікації
Кількість переглядів
421
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie