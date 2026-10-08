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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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Дрони атакували Омський НПЗ у Росії: спалахнула масштабна пожежа (фото, відео)

У Росії атакували Омський НПЗ. Дрони прорвали систему ППО.

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Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
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Омський НПЗ у Росії

Омський НПЗ у Росії / © Exilenova+

«Хороші» безпілотники змогли прорвати систему протиповітряної оборони в Росії та атакувати Омський нафтопереробний завод.

Про це повідомляє Exilenova+.

Зазначається, що Омський НПЗ відіграє ключову роль у російській нафтопереробній галузі та переробляє 22 мільйони тонн нафти на рік.

Почувши сирени та вибухи, жителі Омська одразу почали масово вишикуватися в черги на автозаправках.

Омський НПЗ у Росії / © Exilenova+

Омський НПЗ у Росії / © Exilenova+

Омський НПЗ у Росії / © Exilenova+

Омський НПЗ у Росії / © Exilenova+

Омський НПЗ у Росії / © Exilenova+

Омський НПЗ у Росії / © Exilenova+

Омський НПЗ у Росії / © Exilenova+

Омський НПЗ у Росії / © Exilenova+

Омський НПЗ у Росії / © Exilenova+

ЗСУ атакує НПЗ Росії — останні новини

Нагадаємо, у місті Салават в Башкортостані (Росія) у ніч проти 8 жовтня пролунали вибухи. Місцеві жителі повідомляли про атаку на місцевий НПЗ «Газпром нефтехим Салават».

Раніше у ніч проти 6 жовтня Московська область зазнала масованої атаки ударних безпілотників. У регіоні зафіксовано потужні вибухи, роботу ППО та пожежі на важливих інфраструктурних об’єктах.

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