Дрони атакували промислові обʼєкти у російських Тольятті та Таганрозі: зайнялася пожежа

У РФ горять підприємства / © Associated Press

У ніч на 4 квітня в російських містах Тольятті та Таганрог пролунали вибухи на тлі оголошеної повітряної тривоги.

Про це повідомляє РБК-Україна.

За даними російських моніторингових каналів, місцеві жителі чули звуки двигунів безпілотників і вибухи в різних районах Тольятті. Подібні повідомлення раніше надходили і з Таганрога.

Очевидці розповідають про низький проліт БпЛА та роботу протиповітряної оборони РФ.

У зв’язку з ситуацією в аеропорту Самари запровадили тимчасові обмеження на прийом і відправлення літаків, а місцева влада оголосила режим «килим».

Офіційної інформації про постраждалих або руйнування наразі немає. Водночас у мережі поширюються відео, на яких, імовірно, зафіксовано пожежу на території хімічного підприємства «КуйбишевАзот».

Один із очевидців стверджує, що завод охоплений вогнем.

Також надходять повідомлення про влучання по підприємству «Тольяттікаучук», де, за словами місцевих жителів, спалахнула масштабна пожежа.

Атака розпочалася з Таганрога, де мешканці повідомляли про вибухи. У місцевих пабліках зазначалося, що в районі підприємства «ХозАгро» могли бути влучання на тлі ракетної небезпеки.

Опозиційна до Кремля агенція ASTRA, провівши OSINT-аналіз, повідомила, що в Тольятті після атаки горить територія поблизу двох хімічних підприємств — «Тольяттікаучук» і «КуйбишевАзот».

Раніше повідомлялося, що українські дрони атакували російський порт Усть-Луга, спричинивши значні пошкодження нафтового терміналу та фактично зупинивши експортні операції агресора.

Ми раніше інформували, що на території нафтопереробного заводу «Славнефть- ЯНОС» у російському місті Ярославль сталася масштабна пожежа після атаки дронів.