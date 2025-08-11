Дрони атакували російський приладобудівний завод у місті Арзамас (фото, відео)

Атакований Арзамаський приладобудівний завод / © російські телеграм-канали

Дрони атакували російське місто Арзамас Нижегородської області у ніч проти 11 серпня, там прогриміли кілька вибухів. Під удар міг потрапити приладобудівний завод.

Про це повідомляють російські телеграм-канали.

В Арзамасі вночі було чутно щонайменше п’ять вибухів. Місто атакували нбезпілотники. За даними місцевих пабліків, під удар міг потрапити об’єкт промисловості.

За словами губернатора Нижегородської області Гліба Нікітіна, дрони атакували дві промислові зони у регіоні. Урезультаті відбиття атаки в Арзамаському окрузі начебто загинула людина та ще двоє постраждали.

За даними російських пропагандистських медіа, ціллю дронової атаки став Арзамаський приладобудівний завод імені Пландіна. Там виготовляють обладнання для авіаційної та космічної галузей, а також продукцію цивільного призначення.

На відео з соцмереж зафіксовані пошкодження будівлі та займання.

Цей приладобудівний завод від березня 2022 року входить до складу корпорації «Тактичне ракетне озброєння» і на нього накладені санкції Євросоюзу, США, України, Нової Зеландії.

Нагадаємо, у ніч пороти 10 серпня українські війська влаштували атаку БпЛА на Саратовський нафтопереробний завод. На території підприємства сталися вибухи та було зафіксовано пожежу.

А ще того ж дня безпілотники атакували Республіку Комі у Росії. Там також під удар міг потрапити нафтопереробний завод.