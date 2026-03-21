Дрони атакували Саратов, Енгельс і Тольятті: повідомляють про вибухи, пожежу на НПЗ і перебої зі світлом

Атака на Росію / © ТСН.ua

У ніч проти 21 березня Саратов і місто-супутник Енгельс опинилися під атакою безпілотників. Місцеві жителі повідомляють про гучні вибухи та роботу ППО.

За словами губернатора регіону, внаслідок атаки БПЛА зафіксовано пошкодження цивільної інфраструктури. Зокрема, в кількох житлових будинках в Енгельсі частково вибито вікна. Попередньо, постраждалих немає.

Також повідомляється про перебої з електропостачанням у частині Саратова — в окремих районах міста зникло світло.

Паралельно з цим місцеві пабліки інформують про атаки дронів у Тольятті Самарської області. За попередньою інформацією, там спалахнула пожежа на нафтопереробному заводі.

Крім того, повідомляється про атаку на підприємство «Тольяттіазот» — одного з найбільших виробників аміаку в Росії.

Офіційної інформації про масштаби руйнувань у Самарській області наразі немає. Дані уточнюються.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що нещодавно СБУ здійснила три далекобійні атаки по території РФ. Підірвала НПЗ в Ухті: рекорд за дальністю ураження за всю війну (1700 км). Завдала удару по хімзаводу у Пермському краї (1600 км від України). Завод працював на російський ВПК і був ключовою ланкою під час виробництва вибухівки. А на Псковщині дрони Служби вдало атакували велику нафтобазу.