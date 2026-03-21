ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
87
Час на прочитання
1 хв

Дрони атакували Саратов, Енгельс і Тольятті: повідомляють про вибухи, пожежу на НПЗ і перебої зі світлом

У Росії вночі зафіксували серію атак безпілотників одразу на кілька міст. Місцеві жителі повідомляють про вибухи в Саратові, Енгельсі та Тольятті, а також про пожежу на нафтопереробному заводі та пошкодження цивільної інфраструктури.

Автор публікації
Олена Кузьмич
Атака на Росію

Атака на Росію / © ТСН.ua

У ніч проти 21 березня Саратов і місто-супутник Енгельс опинилися під атакою безпілотників. Місцеві жителі повідомляють про гучні вибухи та роботу ППО.

За словами губернатора регіону, внаслідок атаки БПЛА зафіксовано пошкодження цивільної інфраструктури. Зокрема, в кількох житлових будинках в Енгельсі частково вибито вікна. Попередньо, постраждалих немає.

Також повідомляється про перебої з електропостачанням у частині Саратова — в окремих районах міста зникло світло.

Паралельно з цим місцеві пабліки інформують про атаки дронів у Тольятті Самарської області. За попередньою інформацією, там спалахнула пожежа на нафтопереробному заводі.

Крім того, повідомляється про атаку на підприємство «Тольяттіазот» — одного з найбільших виробників аміаку в Росії.

Офіційної інформації про масштаби руйнувань у Самарській області наразі немає. Дані уточнюються.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що нещодавно СБУ здійснила три далекобійні атаки по території РФ. Підірвала НПЗ в Ухті: рекорд за дальністю ураження за всю війну (1700 км). Завдала удару по хімзаводу у Пермському краї (1600 км від України). Завод працював на російський ВПК і був ключовою ланкою під час виробництва вибухівки. А на Псковщині дрони Служби вдало атакували велику нафтобазу. 

Дата публікації
Кількість переглядів
87
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie