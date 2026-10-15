Дрони атакували танкер у водах НАТО: спалахнула пожежа, влада зробила заяву

Нафтовий танкер / Ілюстративне фото / © Associated Press

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У Чорному морі поблизу румунського міста Суліна зазнав атаки нафтовий танкер Yara J. Влада Румунії вже розпочала офіційне розслідування можливого удару російських безпілотників.

Про це повідомляє france24.

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Міністр оборони Румунії Раду Міруце заявив про розслідування можливої атаки дрона на нафтовий танкер Yara J, який ходить під прапором Коморських Островів. Інцидент стався ввечері 14 жовтня неподалік від міста Суліна, поблизу українського кордону.

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За даними france24, йдеться про, ймовірно, російський безпілотник.

Як повідомили в офіційній заяві, румунські рятувальники поспішили на допомогу судну після виникнення пожежі. Екіпаж танкера зміг самостійно її загасити.

Міруце зазначив, що наразі з’ясовується, чи стало причиною інциденту влучання безпілотника.

«Незалежно від того, чи було судно уражене безпілотником, наразі триває розслідування. Це надзвичайно серйозна справа, адже такі інциденти відбуваються в територіальних водах Румунії», — заявив міністр оборони.

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За інформацією VesselFinder, Yara J є танкером, призначеним для транспортування хімічних речовин і нафтопродуктів.

За словами Міруце, судно вже «кілька днів» перебуває на якорі неподалік від Суліни. Наразі танкер порожній.

Нагадаємо, 6 жовтня Чорному морі в економічній зоні Болгарії невідомі повітряні та морські дрони атакували два цивільні судна. Турецький суховантаж Alfa Watan під прапором Того, що прямував до Румунії, затонув. З іншого судна Able під прапором Палау, яке перевозило зерно, болгарські моряки врятували всіх 18 членів екіпажу. Прем’єр-міністр Болгарії Румен Радев назвав атаки кричущим порушенням морського права та застеріг про загрозу розширення війни.

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