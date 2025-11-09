Дрони атакували ТЕЦ у Воронежі: що відомо

Атака БпЛА на ТЕЦ у Воронежі

Росіянам вночі 9 листопада було вкрай неспокійно. Зокрема, невідомі дрони атакували ТЕЦ у Воронежі.

Кадри «бавовни» оприлюднили у Мережі.

Дрони атакували ТЕЦ у Вороножі РФ

Жителі Воронежа чули низку вибухів. У низці будинків на деякий час зникало світло.

Атаку на Воронезьку ТЕЦ обговорюють росіяни

Як відомо, Воронезька ТЕЦ-1 — найбільший постачальник теплової енергії для житлових будинків та великих підприємств міста.

Атака на Воронезьку ТЕЦ

За даними місцевої влади, вночі над Воронежем «було придушено кілька дронів». Попередньо, постраждалих немає.

«На одному з комунальних об’єктів з’явилося загоряння, яке було оперативно ліквідовано», — зазначив губернатор Олександр Гусєв.

Нагадаємо, 6 листопада дрони атакували Костромську державну районну електростанцію (ДРЕС), що у Волгореченську Костромської області. Спалахнула пожежа.

Влада звітувала про те, що у Волгореченську начебто «відбито наліт безпілотників», тож «усуваються наслідки на об’єктах енергетичної інфраструктури».

«На ранок жителі міста чули роботу захисної системи — пролунало кілька хлопків. Наразі на місці працюють оперативні служби, які усувають наслідки на об’єктах енергетичної інфраструктури. Електропостачання не порушено. Постраждалих немає», — йдеться в заяві губернатора Ситнікова.