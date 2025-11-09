ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
274
Час на прочитання
1 хв

Дрони атакували ТЕЦ у Воронежі: що відомо

Місцева ТЕЦ у Воронежі потрапила під удар «добрих» дронів. Спалахнула пожежа.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Атака БпЛА на ТЕЦ у Воронежі

Атака БпЛА на ТЕЦ у Воронежі

Росіянам вночі 9 листопада було вкрай неспокійно. Зокрема, невідомі дрони атакували ТЕЦ у Воронежі.

Кадри «бавовни» оприлюднили у Мережі.

Жителі Воронежа чули низку вибухів. У низці будинків на деякий час зникало світло.

Атаку на Воронезьку ТЕЦ обговорюють росіяни

Атаку на Воронезьку ТЕЦ обговорюють росіяни

Як відомо, Воронезька ТЕЦ-1 — найбільший постачальник теплової енергії для житлових будинків та великих підприємств міста.

Атака на Воронезьку ТЕЦ

Атака на Воронезьку ТЕЦ

Атака на Воронезьку ТЕЦ

Атака на Воронезьку ТЕЦ

За даними місцевої влади, вночі над Воронежем «було придушено кілька дронів». Попередньо, постраждалих немає.

«На одному з комунальних об’єктів з’явилося загоряння, яке було оперативно ліквідовано», — зазначив губернатор Олександр Гусєв.

Нагадаємо, 6 листопада дрони атакували Костромську державну районну електростанцію (ДРЕС), що у Волгореченську Костромської області. Спалахнула пожежа.

Влада звітувала про те, що у Волгореченську начебто «відбито наліт безпілотників», тож «усуваються наслідки на об’єктах енергетичної інфраструктури».

«На ранок жителі міста чули роботу захисної системи — пролунало кілька хлопків. Наразі на місці працюють оперативні служби, які усувають наслідки на об’єктах енергетичної інфраструктури. Електропостачання не порушено. Постраждалих немає», — йдеться в заяві губернатора Ситнікова.

Дата публікації
Кількість переглядів
274
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie