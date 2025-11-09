- Дата публікації
Дрони атакували ТЕЦ у Воронежі: що відомо
Місцева ТЕЦ у Воронежі потрапила під удар «добрих» дронів. Спалахнула пожежа.
Росіянам вночі 9 листопада було вкрай неспокійно. Зокрема, невідомі дрони атакували ТЕЦ у Воронежі.
Кадри «бавовни» оприлюднили у Мережі.
Жителі Воронежа чули низку вибухів. У низці будинків на деякий час зникало світло.
Як відомо, Воронезька ТЕЦ-1 — найбільший постачальник теплової енергії для житлових будинків та великих підприємств міста.
За даними місцевої влади, вночі над Воронежем «було придушено кілька дронів». Попередньо, постраждалих немає.
«На одному з комунальних об’єктів з’явилося загоряння, яке було оперативно ліквідовано», — зазначив губернатор Олександр Гусєв.
Нагадаємо, 6 листопада дрони атакували Костромську державну районну електростанцію (ДРЕС), що у Волгореченську Костромської області. Спалахнула пожежа.
Влада звітувала про те, що у Волгореченську начебто «відбито наліт безпілотників», тож «усуваються наслідки на об’єктах енергетичної інфраструктури».
«На ранок жителі міста чули роботу захисної системи — пролунало кілька хлопків. Наразі на місці працюють оперативні служби, які усувають наслідки на об’єктах енергетичної інфраструктури. Електропостачання не порушено. Постраждалих немає», — йдеться в заяві губернатора Ситнікова.