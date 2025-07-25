Дрони атакували у Росії хімічний та пороховий заводи (фото)

Атака дронів на Росію / © ТСН.ua

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У Росії у ніч проти 25 липня дрони атакували хімічне підприємство у Невинномиську Ставропольського краю та пороховий завод у Котовську Тамбовській області.

Про це повідомляють російські телеграм-канали.

Уночі жителі Невинномиська скаржилися на вибухи. Росіяни писали в соцмережах, що безпілотники атакували ВАТ «Невинномиський Азот». Це хімічне підприємство — великий виробник азотних добрив та аміаку, який входить до групи «ЄвроХім».

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Мер Невинномиська Михайло Мінєнков повідомив про 37 «прильотів» у місті. Водночас він переконує у відсутності втрат і руйнувань.

Вибухи в Невинномиську / © російські телеграм-канали

Вибухи в Невинномиську / © російські телеграм-канали

Вибухи гриміли і у Тамбовській області. Тамтешні жителі заявляли про польоти невідомих дронів, які завдали ударів по пороховому заводу у Котовську. За словами людей, після ударів у районі заводу стало видно дим.

Зауважимо, Тамбовський пороховий завод — один із найбільших російських підприємств, яке виробляє боєприпаси та порохи. Він уже не раз був ціллю для дронових ударів.

Додамо, що російське Міноборони стверджує про начебто знищення 105 безпілотників над територією країни-агресорки.

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Вибухи в Котовську / © російські телеграм-канали

Нагадаємо, 14 липня Генштаб ЗСУ інформував, що сили оборони України завдали ударів по комбінату умісті Невинномиськ, що виготовляє складники для боєприпасів і ракетного пального.