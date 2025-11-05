ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
86
Час на прочитання
1 хв

Дрони атакували важливі об'єкти у Росії: які наслідки

«Добрі» дрони атакували ТЕЦ в Орлі та підстанцію у Володимирі.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Вибухи у Росії 5 листопада

Вибухи у Росії 5 листопада

Невідомі дрони влаштували чергову «бавовна» у Росії. Так, вони вдарили по ТЕЦ у Орлі. Також зазнала ураження підстанція, яка розташована у Володимирі.

Про це повідомляють росЗМІ.

«ТЕЦ в російському Орлі зараз дуже погано», — акцентував керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко.

Коротко про об’єкти

За даними з відкритих джерел:

  • Орловська ТЕЦ — це найбільше джерело генерації електроенергії й тепла в області;

  • підстанція 750 кВ «Володимирська» — одна з найпотужніших на території РФ, вона має значне стратегічне та технічне значення для енергосистеми.

Нагадаємо, у Росії зафіксували наслідки атаки БпЛА по двох важливих об’єктах.

«Одразу два підприємства — нафтохімічний завод в Башкірії та Ніжегородський НПЗ зупинили роботу після атаки БПЛА цієї ночі», — пише він.

Дата публікації
Кількість переглядів
86
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie