Дрони атакували важливі об'єкти у Росії: які наслідки
«Добрі» дрони атакували ТЕЦ в Орлі та підстанцію у Володимирі.
Невідомі дрони влаштували чергову «бавовна» у Росії. Так, вони вдарили по ТЕЦ у Орлі. Також зазнала ураження підстанція, яка розташована у Володимирі.
Про це повідомляють росЗМІ.
«ТЕЦ в російському Орлі зараз дуже погано», — акцентував керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко.
Коротко про об’єкти
За даними з відкритих джерел:
Орловська ТЕЦ — це найбільше джерело генерації електроенергії й тепла в області;
підстанція 750 кВ «Володимирська» — одна з найпотужніших на території РФ, вона має значне стратегічне та технічне значення для енергосистеми.
Нагадаємо, у Росії зафіксували наслідки атаки БпЛА по двох важливих об’єктах.
«Одразу два підприємства — нафтохімічний завод в Башкірії та Ніжегородський НПЗ зупинили роботу після атаки БПЛА цієї ночі», — пише він.