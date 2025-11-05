Дрони атакували важливі об'єкти у Росії: які наслідки

Вибухи у Росії 5 листопада

Невідомі дрони влаштували чергову «бавовна» у Росії. Так, вони вдарили по ТЕЦ у Орлі. Також зазнала ураження підстанція, яка розташована у Володимирі.

Про це повідомляють росЗМІ.

Дрони атакували ТЕЦ в Орлі та підстанцію у Володимирі

«ТЕЦ в російському Орлі зараз дуже погано», — акцентував керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко.

Коротко про об’єкти

За даними з відкритих джерел:

Орловська ТЕЦ — це найбільше джерело генерації електроенергії й тепла в області;

підстанція 750 кВ «Володимирська» — одна з найпотужніших на території РФ, вона має значне стратегічне та технічне значення для енергосистеми.

Нагадаємо, у Росії зафіксували наслідки атаки БпЛА по двох важливих об’єктах.

«Одразу два підприємства — нафтохімічний завод в Башкірії та Ніжегородський НПЗ зупинили роботу після атаки БПЛА цієї ночі», — пише він.