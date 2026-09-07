Дрони атакували військовий аеродром у Таганрозі: спалахнула пожежа

Аеродром Таганрога

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У ніч проти 7 вересня у російському Таганрозі пролунали вибухи. Під атакою безпілотників опинився військовий аеродром, на території якого згодом зафіксували пожежу.

Про це свідчать дані супутникового моніторингового сервісу NASA FIRMS, пише «Мілітарний».

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За інформацією сервісу, осередок займання зафіксували о 02:44 за місцевим часом на території стоянки літаків. Аеродром розташований приблизно за 40 км від державного кордону з Україною.

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Що відомо про аеродром

Таганрозький військовий аеродром активно використовують російські військові. На його території розташований 325-й авіаремонтний завод, який займається ремонтом транспортних літаків та авіаційних агрегатів, зокрема для літаків Іл-76.

Територію аеродрому також використовують підрозділи російської авіації.

Поблизу розташований авіаційний завод імені Г. М. Берієва. Підприємство спеціалізується на ремонті та модернізації військових літаків, зокрема літаків дальнього радіолокаційного виявлення А-50У, транспортних Іл-76 та патрульних Іл-38.

Таганрог

Через військове та авіаційне значення об’єкти в Таганрозі раніше вже зазнавали ударів. Зокрема, у грудні 2024 року Таганрозький авіаційний науково-технічний комплекс зазнав комбінованої атаки. Тоді російські джерела заявляли про застосування під час удару балістичних ракет ATACMS та ракет-дронів «Паляниця». Ще одна атака по підприємству сталася у березні 2024 року.

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Наразі немає незалежно підтвердженої інформації про масштаби пошкоджень військового аеродрому внаслідок нічної атаки, а також про можливі втрати серед російських військових.

Нагадаємо, Сили оборони України, попередньо, вразили об’єкт російської газотранспортної системи під Курськом. Про атаку повідомили російські ЗМІ, а після удару в районі об’єкта зафіксували пожежу. Йдеться про Курське лінійне виробниче управління магістральних газопроводів «Газпром трансгаз Москва», яке є частиною газотранспортної системи РФ. Об’єкт розташований у Медвенському районі Курської області поблизу хутора Високонські Двори. Остаточні наслідки удару наразі уточнюються.

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