Дрони атакували залізничну інфраструктуру в Ростовській області (відео)

Дрони атакували Ростовську область РФ / © Pixabay

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У ніч на 29 липня місто Сальськ у Ростовській області Росії зазнало атаки безпілотників. Унаслідок удару спалахнула масштабна пожежа поблизу залізничної інфраструктури.

Про це повідомляють російські Telegram-канали.

За даними місцевих мешканців, серія вибухів пролунала близько 02:00 ночі. У соцмережах публікують відео, на яких видно велику пожежу та чутно роботу системи протиповітряної оборони.

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Очевидці стверджують, що займання сталося в районі залізничного вузла. Пізніше місцева влада підтвердила факт пожежі на одному з об’єктів залізничної інфраструктури.

Сальськ є важливим залізничним вузлом південного сходу Ростовської області.

Раніше повідомлялося, що після масованої атаки українських дронів у Ростовській області РФ було паралізовано залізничний рух.

Ми раніше інформували, що українські дрони атакували Московську область, зокрема у підмосковному Дмитрові пошкоджено високовольтну ЛЕП.

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