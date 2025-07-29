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Дрони атакували залізничну інфраструктуру в Ростовській області (відео)
Внаслідок атаки виникла масштабна пожежа в районі залізничного вузла.
У ніч на 29 липня місто Сальськ у Ростовській області Росії зазнало атаки безпілотників. Унаслідок удару спалахнула масштабна пожежа поблизу залізничної інфраструктури.
Про це повідомляють російські Telegram-канали.
За даними місцевих мешканців, серія вибухів пролунала близько 02:00 ночі. У соцмережах публікують відео, на яких видно велику пожежу та чутно роботу системи протиповітряної оборони.
Очевидці стверджують, що займання сталося в районі залізничного вузла. Пізніше місцева влада підтвердила факт пожежі на одному з об’єктів залізничної інфраструктури.
Сальськ є важливим залізничним вузлом південного сходу Ростовської області.
Раніше повідомлялося, що після масованої атаки українських дронів у Ростовській області РФ було паралізовано залізничний рух.
Ми раніше інформували, що українські дрони атакували Московську область, зокрема у підмосковному Дмитрові пошкоджено високовольтну ЛЕП.