Дрони вгатили по одному з найбільших хімзаводів РФ: зʼявилося відео масштабної пожежі
Безпілотники поцілили по промзоні міста Череповець у РФ.
У понеділок, 13 квітня, Вологодську область РФ атакували дрони. Ймовірно, удар припав на хімзавод «Апатит» у Череповці.
Місцеві мешканці повідомили про серію гучних вибухів у Череповці Волгоградської області РФ.
Як відомо, «Апатит» є одним із найбільших виробників аміаку та аміачної селітри в усій Російській Федерації.
Раніше вибухи пролунали у російській Твері — місто атакували безпілотники. Місцеві жителі повідомляли щонайменше про кілька характерних звуків, після яких виникла пожежа. Ймовірно, йдеться про район нафтобази. Офіційна влада РФ атаку фактично не коментувала.