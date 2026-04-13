Дрони вгатили по одному з найбільших хімзаводів РФ: зʼявилося відео масштабної пожежі

Безпілотники поцілили по промзоні міста Череповець у РФ.

Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Атаки на Росію

Атаки на Росію / © ТСН.ua

У понеділок, 13 квітня, Вологодську область РФ атакували дрони. Ймовірно, удар припав на хімзавод «Апатит» у Череповці.

Місцеві мешканці повідомили про серію гучних вибухів у Череповці Волгоградської області РФ.

Як відомо, «Апатит» є одним із найбільших виробників аміаку та аміачної селітри в усій Російській Федерації.

Раніше вибухи пролунали у російській Твері — місто атакували безпілотники. Місцеві жителі повідомляли щонайменше про кілька характерних звуків, після яких виникла пожежа. Ймовірно, йдеться про район нафтобази. Офіційна влада РФ атаку фактично не коментувала.

