Дрони вгатили по одному з найбільших хімзаводів РФ: зʼявилося відео масштабної пожежі

У понеділок, 13 квітня, Вологодську область РФ атакували дрони. Ймовірно, удар припав на хімзавод «Апатит» у Череповці.

Місцеві мешканці повідомили про серію гучних вибухів у Череповці Волгоградської області РФ.

Як відомо, «Апатит» є одним із найбільших виробників аміаку та аміачної селітри в усій Російській Федерації.

Раніше вибухи пролунали у російській Твері — місто атакували безпілотники. Місцеві жителі повідомляли щонайменше про кілька характерних звуків, після яких виникла пожежа. Ймовірно, йдеться про район нафтобази. Офіційна влада РФ атаку фактично не коментувала.