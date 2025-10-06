ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Клинцівська ТЕЦ у Брянській області після атаки

Клинцівська ТЕЦ у Брянській області після атаки / © Андрій Коваленко

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
941
Час на прочитання
2 хв
Клинцівська ТЕЦ у Брянській області після атаки

Дрони атакували ТЕЦ у Брянській області: Україна заявила про "відповідь"

У Брянській області зафіксовано порушення тепло- та електропостачання після атаки дронів на Клинцівську ТЕЦ.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
Доповнено додатковими матеріалами

Безпілотники у ніч проти 6 жовтня атакували теплоелектроцентраль (ТЕЦ) у Клинцях Брянської області Росії. Українська сторона водночас заявила, що «росіяни отримують відповідь».

Про це повідомили російські телеграм-канали та керівник українського Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко.

За даними російських пабліків, уночі начебто українські дрони вдарили по Клинцівській ТЕЦ. У регіональному відділенні Міністерства надзвичайних ситуацій повідомили про порушення тепло- та електропостачання у Клинцях, але не пов’язали це з атакою на ТЕЦ.

Місцеві ЗМІ з посиланням на Центр управління в кризових ситуаціях ГУ МНС Росії по Брянській області писали, що за добу на території регіону «відбулося три техногенні пожежі», з аварій на об’єктах житлово-комунального господарства регіону «зареєстровано порушення тепло- та електропостачання у місті Клинці».

Як стверджують у МНС, електропостачання було відновлено, роботи з відновлення теплопостачання тривають. У відомстві не вказали причини перебоїв із теплом та світлом у Клинцях.

Губернатор Брянської області Олександр Богомаз атаки на ТЕЦ не коментував.

Міноборони Росії повідомляло, що засоби ППО збили вісім дронів над Брянською областю.

«Брянська область, ТЕЦ. Росіяни отримують відповідь«, — водночас написав у Мережі Коваленко.

Нагадаємо, у ніч проти 5 жовтня російська армія вкотре влаштувала масовану атаку на енергетичну інфраструктуру України із застосуванням сотень дронів та десятків раккет, що призвело до виключень світла.

Раніше і президент України Володимир Зеленський, і керівник його офісу Андрій Єрмак обіцяли «відповісти» Росії на обстріли енергетики.

Вже ввечері 5 жовтня у російському Бєлгороді та сусідніх районах зникло світло та частково водопостачання. Місцеві пабліки заявили про атаку на підстанцію «Луч». Губернатор В’ячеслав Гладков підтвердив «черговий нічний обстріл» та «ушкодження енергетики» в регіоні.

Дата публікації
Кількість переглядів
941
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie