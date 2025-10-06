Дрони атакували ТЕЦ у Брянській області: Україна заявила про "відповідь"

Реклама

Доповнено додатковими матеріалами

Безпілотники у ніч проти 6 жовтня атакували теплоелектроцентраль (ТЕЦ) у Клинцях Брянської області Росії. Українська сторона водночас заявила, що «росіяни отримують відповідь».

Про це повідомили російські телеграм-канали та керівник українського Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко.

За даними російських пабліків, уночі начебто українські дрони вдарили по Клинцівській ТЕЦ. У регіональному відділенні Міністерства надзвичайних ситуацій повідомили про порушення тепло- та електропостачання у Клинцях, але не пов’язали це з атакою на ТЕЦ.

Місцеві ЗМІ з посиланням на Центр управління в кризових ситуаціях ГУ МНС Росії по Брянській області писали, що за добу на території регіону «відбулося три техногенні пожежі», з аварій на об’єктах житлово-комунального господарства регіону «зареєстровано порушення тепло- та електропостачання у місті Клинці».

Як стверджують у МНС, електропостачання було відновлено, роботи з відновлення теплопостачання тривають. У відомстві не вказали причини перебоїв із теплом та світлом у Клинцях.

Губернатор Брянської області Олександр Богомаз атаки на ТЕЦ не коментував.

Міноборони Росії повідомляло, що засоби ППО збили вісім дронів над Брянською областю.

«Брянська область, ТЕЦ. Росіяни отримують відповідь«, — водночас написав у Мережі Коваленко.

Нагадаємо, у ніч проти 5 жовтня російська армія вкотре влаштувала масовану атаку на енергетичну інфраструктуру України із застосуванням сотень дронів та десятків раккет, що призвело до виключень світла.

Раніше і президент України Володимир Зеленський, і керівник його офісу Андрій Єрмак обіцяли «відповісти» Росії на обстріли енергетики.

Вже ввечері 5 жовтня у російському Бєлгороді та сусідніх районах зникло світло та частково водопостачання. Місцеві пабліки заявили про атаку на підстанцію «Луч». Губернатор В’ячеслав Гладков підтвердив «черговий нічний обстріл» та «ушкодження енергетики» в регіоні.