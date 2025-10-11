Дрони завдали удару по нафтопереробному заводу в російській Уфі

НПЗ перебуває за близько 1500 км від кордону з Україною

Реклама

Дрони СБУ здійснили атаку на нафтопереробний завод «Башнафта-УНПЗ» у столиці республіки РФ Башкортостан Уфі.

Про це повідомили ТСН.ua джерела в Службі безпеки.

За їхніми даними, після влучання дронів-камікадзе на території обʼєкту пролунали потужні вибухи, почалася масштабна пожежа. Остаточні наслідки операції наразі уточнюються.

Реклама

Уфа є одним із найбільших нафтопереробних центрів Росії і забезпечує російську армію.

Нагадаємо, 9 жовтня безпілотники атакували «ЛУКОЙЛ-Коробківський газопереробний завод» у місті Котове Волгоградської області Росії. У результаті атаки на території підприємства спалахнули масштабні пожежі.

Від початку 2025 року російські НПЗ регулярно зазнають атак українських безпілотників. На деяких заводах виходили з ладу установки первинної переробки нафти, які вимагали ремонту.