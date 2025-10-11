- Дата публікації
Дрони завдали удару по нафтопереробному заводу в російській Уфі
Дрони атакували нафтопереробний завод в російському місті Уфа, внаслідок чого там зайнялася пожежа.
Дрони СБУ здійснили атаку на нафтопереробний завод «Башнафта-УНПЗ» у столиці республіки РФ Башкортостан Уфі.
Про це повідомили ТСН.ua джерела в Службі безпеки.
За їхніми даними, після влучання дронів-камікадзе на території обʼєкту пролунали потужні вибухи, почалася масштабна пожежа. Остаточні наслідки операції наразі уточнюються.
Уфа є одним із найбільших нафтопереробних центрів Росії і забезпечує російську армію.
Нагадаємо, 9 жовтня безпілотники атакували «ЛУКОЙЛ-Коробківський газопереробний завод» у місті Котове Волгоградської області Росії. У результаті атаки на території підприємства спалахнули масштабні пожежі.
Від початку 2025 року російські НПЗ регулярно зазнають атак українських безпілотників. На деяких заводах виходили з ладу установки первинної переробки нафти, які вимагали ремонту.