Дрони масовано атакували завод в Орловській області РФ (фото, відео)

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Безпілотники атакували Орловську область Росії у ніч проти 21 травня. Під ударом опинився Болховський завод напівпровідникових приладів.

Про це повідомляють російські телеграм-канали.

Згідно з заявами пабліків, по Орловській області було запушено 37 дронів. Місцеві жителі зняли на відео польоти безпілотників та гучні вибухи зі спалахами в небі. Стверджується, що атака була спрямована на Болховський завод напівпровідникових приладів.

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Цей завод перебуває під західними санкціями. На ньому виробляють мікросхеми, напівпровідники, індикатори, мікроскладання. Продукція заводу також використовується у системах зв’язку, управління, РЕБ, тренажерах для танків та ракетних комплексів.

У Міністерство оборони Росії заявили, що протягом ночі сили ППО збили 127 начебто українських безпілотників:

41 дрон був збитий над Брянською областю,

37 — над Орловською областю,

31 — над Курською областю,

6 — над Москвою та областю,

5 — над Володимирською областю,

3 — над Рязанською областю,

по одному над територіями Бєлгородської, Тульської, Калузької областей, а також над акваторією Чорного моря.

Місце атаки дронів у Орловській області / © російські телеграм-канали

Дата публікації 08:34, 21.05.25 Кількість переглядів 19 У Росії дрони атакували Болховський завод напівпровідникових приладів

До слова, напередодні дрони СБУ вразили склади боєприпасів 126-ї бригади берегової оборони Росії біля Перевального в окупованому Криму. Місцеві жителі повідомляли про вибухи та сильний дим.