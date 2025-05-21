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ТСН у соціальних мережах

Пожежа на місці удару дрона в Орловській області

Пожежа на місці удару дрона в Орловській області / © російські телеграм-канали

Дата публікації
Категорія
Світ
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Пожежа на місці удару дрона в Орловській області

Дрони масовано атакували завод в Орловській області РФ (фото, відео)

Російські телеграм-канали повідомили про атаку 37 дронів на Орловську область, де місцеві жителі зафільмували вибухи.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як

Безпілотники атакували Орловську область Росії у ніч проти 21 травня. Під ударом опинився Болховський завод напівпровідникових приладів.

Про це повідомляють російські телеграм-канали.

Згідно з заявами пабліків, по Орловській області було запушено 37 дронів. Місцеві жителі зняли на відео польоти безпілотників та гучні вибухи зі спалахами в небі. Стверджується, що атака була спрямована на Болховський завод напівпровідникових приладів.

Цей завод перебуває під західними санкціями. На ньому виробляють мікросхеми, напівпровідники, індикатори, мікроскладання. Продукція заводу також використовується у системах зв’язку, управління, РЕБ, тренажерах для танків та ракетних комплексів.

У Міністерство оборони Росії заявили, що протягом ночі сили ППО збили 127 начебто українських безпілотників:

  • 41 дрон був збитий над Брянською областю,

  • 37 — над Орловською областю,

  • 31 — над Курською областю,

  • 6 — над Москвою та областю,

  • 5 — над Володимирською областю,

  • 3 — над Рязанською областю,

  • по одному над територіями Бєлгородської, Тульської, Калузької областей, а також над акваторією Чорного моря.

Місце атаки дронів у Орловській області / © російські телеграм-канали

Місце атаки дронів у Орловській області / © російські телеграм-канали

До слова, напередодні дрони СБУ вразили склади боєприпасів 126-ї бригади берегової оборони Росії біля Перевального в окупованому Криму. Місцеві жителі повідомляли про вибухи та сильний дим.

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