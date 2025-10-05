ТСН у соціальних мережах

Дрони над аеропортами Німеччини: міністр оборони зробив несподівану заяву

Німецькі збройні сили не будуть збивати безпілотники скрізь, де б вони не з’явилися.

Борис Пісторіус

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус / © Associated Press

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що дрони над німецькими аеропортами поки що «не становили жодної конкретної загрози». За його словами, збройні сили не будуть збивати безпілотники скрізь, де б вони не з’явилися.

Таку заяву німецький міністр зробив в інтерв’ю діловому виданню Handelsblatt.

Він стверджує, що потрібно «тверезо та спокійно розглядати ситуацію».

«Бундесвер не може бути скрізь у Німеччині, де з’являються дрони, і збивати їх. Набагато важливіше, щоб державна та федеральна поліція розвинули можливості, необхідні для роботи на певній висоті», — сказав Пісторіус.

Він також висловив скептицизм щодо планів міністра внутрішніх справ створити центр захисту від безпілотників.

«Цей центр тоді відповідав би лише за потенційну загрозу від дронів. Однак, ми повинні очікувати, що може бути кілька сценаріїв загрози», — сказав Пісторіус, згадавши про можливість одночасного виникнення лісових пожеж або відключення електроенергії в різних частинах Німеччини.

Мністр оборони заявив, що Росія намагається створити невизначеність порушеннями повітряного простору та польотами дронів.

«Йдеться про провокацію, нагнітання страху та розпалювання суперечливих дебатів. [Президент Росії Володимир] Путін дуже добре знає Німеччину, як ми всі знаємо. Він також знає німецькі інстинкти та рефлекси», — сказав він.

Однак, він зазначив, що хоча німецька розвідка припускає, що Росія зможе напасти на країну НАТО до 2029 року, «це не означає, що Путін обов’язково зробить цей крок».

Нагадаємо, поліція Франкфурта-на-Майні затримала 41-річного чоловіка, підозрюваного у запуску дрона над місцевим аеропортом, який є найбільшим у Німеччині.

Поліція Мюнхена розгорнула спеціальний автомобіль із лазерною установкою біля однієї зі злітно-посадкових смуг аеропорту Мюнхена. Пристрій здатен визначати відстань до безпілотників і нейтралізувати їх.

Прем’єр-міністр Баварії Маркус Седер закликав посилити протиповітряну оборону Німеччини та просить дозволити поліції збивати дрони.

