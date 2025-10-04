Дрони над базами НАТО: в Європі обговорюють загрозу "гібридної війни" з боку Росії

Європа налякана масовими інцидентами з дронами над військовими базами НАТО / © ТСН

Реклама

Занепокоєння у країнах-членах НАТО щодо загрози «гібридної війни» з боку Росії зростає на тлі поширення випадків появи невідомих безпілотників над військовими об’єктами та аеропортами Європи. Данія, одна із засновниць Альянсу, публічно висловила тривогу і прямо вказала на джерело небезпеки.

Про це пише Fortune.

Дрони паралізують європейські об’єкти

Останні інциденти з дронами зафіксовано в кількох європейських країнах, що викликало оперативні дії та розслідування:

Реклама

Німеччина : в аеропорту Мюнхена було призупинено рейси після того, як було помічено кілька безпілотників.

Бельгія : влада оголосила про розслідування щодо 15 дронів, помічених над військовою базою поблизу кордону з Німеччиною.

Данія: над найбільшими військовими базами та цивільними аеропортами країни кілька разів були зафіксовані прольоти невідомих дронів.

Хоча офіційно Данія не покладає відповідальність за останні інциденти безпосередньо на Росію, ці події відбуваються після російських вторгнень безпілотників у повітряний простір Польщі та вильотів російських винищувачів у простір Естонії, які змусили НАТО підіймати у повітря свої літаки-перехоплювачі.

«Я сподіваюся, що тепер усі усвідомлюють, що триває гібридна війна, і сьогодні це Польща, завтра Данія, а наступного тижня, ймовірно, це буде десь інше,» — заявила прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен.

Москва прагне дестабілізації

Метте Фредеріксен наголосила, що лише «одна країна готова нам погрожувати, і це Росія, і тому нам потрібна дуже сильна відповідь». Утім, посол Росії в Данії свою причетність заперечив, назвавши інциденти «зрежисованою провокацією».

Президент Росії Володимир Путін, відповідаючи на питання про дрони над Європою, лише глузливо пожартував: «Я зупинюся, більше не посилатиму жодних дронів до Франції, Данії, Копенгагена. Де ще вони літали?».

Реклама

Занепокоєння щодо гібридної війни — операцій у сірій зоні, які не досягають рівня повномасштабного військового нападу — зростає на тлі того, що Європа продовжує надавати підтримку Україні. Європейські чиновники підозрюють Москву в низці інших гібридних загроз, які мають на меті розколоти та дестабілізувати континент. Йдеться про пошкодження підводних кабелів, кібератаки, глушіння GPS цивільної авіації та навіть підпали.

Оцінка військової загрози

На тлі зростання російської загрози Європа прискорює відновлення власних військових можливостей. Метте Фредеріксен підсумувала, що континент переживає «найскладнішу та найнебезпечнішу ситуацію з часів закінчення Другої світової війни».

Раніше цього року Служба військової розвідки Данії оцінила ризики від Росії, коли війна в Україні зупиниться або буде заморожена. Згідно з їхнім звітом, якщо США не втрутяться, Росія може:

Розпочати локальну війну проти сусідньої країни протягом шести місяців.

Спровокувати регіональну війну у країнах Балтії протягом двох років.

Здійснити великомасштабний напад на Європу протягом п’яти років.

Нагадаємо, прем’єрка Данії в інтерв’ю Financial Times наголосила, що гібридна війна Росії «це тільки початок» і має на меті «погрожувати нам, розділяти нас, дестабілізувати нас. Один день використати дрони, наступного дня — кібератаки, на третій день — саботаж».