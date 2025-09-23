ТСН у соціальних мережах

Дрони над Данією: Трамп прокоментував можливу загрозу — що він сказав

Президент США відреагував на інцидент із дронами в Данії.

Дрони над Данією: Трамп прокоментував можливу загрозу — що він сказав

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп прокоментував інцидент із дронами в Данії, заявивши, що чекає більше інформації.


Американський президент Дональд Трамп заявив про це під час Генеральної Асамблеї ООН.

Трамп утримався від детальних коментарів щодо повідомлень про можливу активність дронів у Данії.

«Я не буду відповідати, поки я не отримаю додаткову інформацію. Вони знають, що саме сталося, але, звичайно, ми дуже швидко дізнаємося», — відповів він на запитання журналіста.

Заява пролунала на тлі повідомлень про інциденти з безпілотниками, які, за даними Копенгагена 22 вересня, могли становити загрозу безпеці.

Вашингтон поки не надав офіційної позиції, однак у США підкреслюють, що уважно стежать за розвитком подій.

Нагадаємо, згідно з повідомленням поліції Данії, рух транспорту був повністю зупинений приблизно о 20:26 за місцевим часом. Через це щонайменше 15 рейсів були перенаправлені до інших аеропортів.

