Дрони над Данією: Трамп прокоментував можливу загрозу — що він сказав
Президент США відреагував на інцидент із дронами в Данії.
Президент США Дональд Трамп прокоментував інцидент із дронами в Данії, заявивши, що чекає більше інформації.
Американський президент Дональд Трамп заявив про це під час Генеральної Асамблеї ООН.
Трамп утримався від детальних коментарів щодо повідомлень про можливу активність дронів у Данії.
«Я не буду відповідати, поки я не отримаю додаткову інформацію. Вони знають, що саме сталося, але, звичайно, ми дуже швидко дізнаємося», — відповів він на запитання журналіста.
Заява пролунала на тлі повідомлень про інциденти з безпілотниками, які, за даними Копенгагена 22 вересня, могли становити загрозу безпеці.
Вашингтон поки не надав офіційної позиції, однак у США підкреслюють, що уважно стежать за розвитком подій.
Нагадаємо, згідно з повідомленням поліції Данії, рух транспорту був повністю зупинений приблизно о 20:26 за місцевим часом. Через це щонайменше 15 рейсів були перенаправлені до інших аеропортів.