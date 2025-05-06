Атака на Росію / © ТСН.ua

Реклама

Дрони намагаються масовано атакувати одразу кілька російських регіонів. Жителі Липецької області повідомляють про активну роботу ППО, “червоний рівень” небезпеки БПЛА також діє у Рязанській, Тамбовській та Тульській областях.

Про це пише SHOT.

Очевидці розповіли, що кілька вибухів пролунали на околиці Липецька в районі 23:30, а у самому місті включили тривожну сирену. Перед цим звук польоту кількох БПЛА у бік Липецька чули мешканці Волівського району. Попередньо, над регіоном вже збито нібито кілька повітряних цілей, наслідків на землі та постраждалих наразі немає.

Реклама

Раніше в регіоні також було оголошено “червоний рівень” небезпеки атаки БПЛА. За даними моніторингових каналів також загроза атаки безпілотників зберігається в Астраханській, Нижньогородській, Тверській та Смоленській областях.

Мер Москви Сергій Собянін заявив, що начебто “силами ППО” Міноборони відбито атаку п'яти безпілотників, які летіли на Москву. На місці падіння уламків працюють фахівці екстрених служб.

Також тимчасові обмеження введено на роботу аеропортів "Внуково", "Домодєдово" та "Жуковський", повідомили у Росавіації.

Нагадаємо, що раніше Москву атакували невідомі безпілотники.