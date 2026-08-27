Дрони під час атаки на Україну прорвалися до Молдови: що відомо

Російський дрон «Шахед» / © Associated Press

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Під час чергової російської атаки по Україні у ніч проти 27 серпня кілька безпілотників залетіли до повітряного простору сусідньої Молдови. Національна армія країни зафіксувала несанкціоновані польоти дронів та розпочала моніторинг ситуації.

Про це повідомило Міністерство оборони Молдови.

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За інформацією Служби повітряних операцій армії Молдови, вночі спільно з партнерами було виявлено п’ять випадків несанкціонованого перетину дронами повітряного простору країни.

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Перший дрон перетнув державний кордон Молдови з боку України. Його зафіксували о 03:56 поблизу Бєляєвки. Безпілотник рухався у напрямку Паланки, Штефан-Воде, а вже о 03:57 залишив молдовський повітряний простір та повернувся на територію України.

Другий безпілотник зафіксували з боку українського населеного пункту Старокозаче. О 03:59 він залетів до Молдови неподалік Кеплані. О 04:10 дрон зник із систем спостереження поблизу Карахасана в районі Штефан-Воде.

Третій безпілотник перетнув кордон з Україною о 04:09. Він пролетів за маршрутом Паланка — Крокмаз — Оланешти — Пуркарь — Ришкєєць. О 04:24 повітряний об’єкт зник із радарів поблизу Первомайська у придністровському секторі Молдови, неподалік від прикордонної зони.

Четвертий дрон перетнув держкордон о 04:16 у напрямку Паланки, після чого майже одразу залишив територію Молдови, повернувшись у напрямку українського населеного пункту Маяки.

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Ще один безпілотник о 05:50 перетнув територію обох країн поблизу пункту пропуску Сеїць (Молдова) — Лісне (Україна). О 06:02 він узяв курс на Лісне та залишив повітряний простір Молдови.

«Несанкціоновані польоти над повітряним простором нашої країни відбулися після повітряних атак Російської Федерації по Україні. Національні органи влади спільно з партнерами продовжують моніторинг повітряного простору задля безпеки населення», — резюмували у Міноборони.

Атака РФ на Україну 27 серпня — які наслідки

Нагадаємо, у ніч проти 27 серпня Росія завдала масованої ракетно-дронової атаки по Україні, випустивши ракети «Онікс», балістику «Іскандер-М/KN-23» та 258 безпілотників. ППО збила або подавила більшість цілей, зокрема 7 балістичних ракет та 222 БпЛА. Основними напрямками удару стали Одещина, Київщина, Дніпропетровщина, Полтавщина та Запоріжжя.

У Києві внаслідок атаки пошкоджено приміщення гімназії та вибито вікна в медзакладі, зафіксовано падіння уламків. У Кривому Розі ворог вдарив двома балістичними ракетами по промисловому підприємству, постраждали троє людей. В Одесі через удари пошкоджено інфраструктуру, навчальний заклад і багатоповерхівку, інформація про постраждалих не надходила.

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