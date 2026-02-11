Дрони порушили повітряний простір США і викликали переполох

Дпрн. Ілюстративне зображення / © Defense Express

Дрони, що використовуються мексиканськими наркокартелями, увійшли до повітряного простору США поблизу міста Ель-Пасо, штат Техас. У громаді виник переполох, оскільки місцеву владу заздалегідь не повідомили про інцидент.

Про це повідомляє BBC.

«Дрони мексиканських картелів порушили повітряний простір США. Військове міністерство втрутилося, щоб вивести їх з ладу», — заявив згодом чиновник адміністрації Трампа.

Інцидент стався у вівторок, 10 лютого. Одразу після порушення повітряного простору Федеральне управління цивільної авіації (FAA) несподівано наказало призупинити польоти в Міжнародному аеропорту Ель-Пасо. При цьому місцеву владу про причину таких заходів не поінформували.

«Ми прокинулися, як і багато хто з вас, посеред ночі від повідомлень та дзвінків, які повідомляли нам, що наш повітряний простір закрито. Наша громада була налякана. Так не можна робити», — сказав мер Ель-Пасо Ренард Джонсон

Після оголошення про закритий повітряний простір у соціальних мережах висували конспірологічні теорії та задавалися питанням, чи не перебувають США на межі війни.

Міжнародний аеропорт Ель-Пасо заявив, що його було повідомлено «незадовго до» призупинення всіх рейсів, і він запросив додаткову інформацію від FAA.

«Повідомлення було видано без будь-якого попередження місцевих органів влади чи авіадиспетчерів», — сказав депутат міської ради Кріс Каналес.

Відомо, що усередині Мексики картелі використовують дрони для скидання вибухівки на суперників або сили безпеки, а картель «Нове покоління Халіско» навіть має спеціалізований підрозділ дронів.

На кордоні із США дрони в основному використовуються для збору розвідувальних даних та операцій з торгівлі людьми.

«Вони стежать за місцем розташування патрульних агентів і передають цю інформацію мігрантам, щоб вони могли провести їх через кордон», — пояснив Паркер Асманн, експерт з мексиканських картелів у вашингтонському аналітичному центрі Insight Crime.

У районі Ель-Пасо, який Асманн описує як «центр» торгівлі людьми, дрони є відносно новою технологією, що замінює ролі, які раніше виконували «спостерігачі» в горах.

Однак активність дронів у цьому районі спостерігається дуже часто, тож причина раптового та масштабного закриття повітряного простору залишається неясною.

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп заявив про перехід до нового етапу боротьби з наркокартелями, які, за його словами, керують Мексикою.