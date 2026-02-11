ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
402
Час на прочитання
2 хв

Дрони порушили повітряний простір США і викликали переполох

У соціальних мережах висували конспірологічні теорії та задавалися питанням, чи не перебувають США на межі війни.

Автор публікації
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Дрон

Дпрн. Ілюстративне зображення / © Defense Express

Дрони, що використовуються мексиканськими наркокартелями, увійшли до повітряного простору США поблизу міста Ель-Пасо, штат Техас. У громаді виник переполох, оскільки місцеву владу заздалегідь не повідомили про інцидент.

Про це повідомляє BBC.

«Дрони мексиканських картелів порушили повітряний простір США. Військове міністерство втрутилося, щоб вивести їх з ладу», — заявив згодом чиновник адміністрації Трампа.

Інцидент стався у вівторок, 10 лютого. Одразу після порушення повітряного простору Федеральне управління цивільної авіації (FAA) несподівано наказало призупинити польоти в Міжнародному аеропорту Ель-Пасо. При цьому місцеву владу про причину таких заходів не поінформували.

«Ми прокинулися, як і багато хто з вас, посеред ночі від повідомлень та дзвінків, які повідомляли нам, що наш повітряний простір закрито. Наша громада була налякана. Так не можна робити», — сказав мер Ель-Пасо Ренард Джонсон

Після оголошення про закритий повітряний простір у соціальних мережах висували конспірологічні теорії та задавалися питанням, чи не перебувають США на межі війни.

Міжнародний аеропорт Ель-Пасо заявив, що його було повідомлено «незадовго до» призупинення всіх рейсів, і він запросив додаткову інформацію від FAA.

«Повідомлення було видано без будь-якого попередження місцевих органів влади чи авіадиспетчерів», — сказав депутат міської ради Кріс Каналес.

Відомо, що усередині Мексики картелі використовують дрони для скидання вибухівки на суперників або сили безпеки, а картель «Нове покоління Халіско» навіть має спеціалізований підрозділ дронів.

На кордоні із США дрони в основному використовуються для збору розвідувальних даних та операцій з торгівлі людьми.

«Вони стежать за місцем розташування патрульних агентів і передають цю інформацію мігрантам, щоб вони могли провести їх через кордон», — пояснив Паркер Асманн, експерт з мексиканських картелів у вашингтонському аналітичному центрі Insight Crime.

У районі Ель-Пасо, який Асманн описує як «центр» торгівлі людьми, дрони є відносно новою технологією, що замінює ролі, які раніше виконували «спостерігачі» в горах.

Однак активність дронів у цьому районі спостерігається дуже часто, тож причина раптового та масштабного закриття повітряного простору залишається неясною.

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп заявив про перехід до нового етапу боротьби з наркокартелями, які, за його словами, керують Мексикою.

Дата публікації
Кількість переглядів
402
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie