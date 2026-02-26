Дрони "просканували" землю: в Італії відкрили загублене місто Стародавнього Риму

В Італії знайшли давнє місто Фото ілюстративне / © pixabay.com

В Італії археологи виявили давнє місто з форумом і монументальним театром поруч із всесвітньо відомою туристичною локацією — Аппієвою дорогою.

Про відкриття повідомило Міністерство культури Італії.

Руїни знайшли на археологічній ділянці Фіоккалья у муніципалітеті Флумері (провінція Авелліно), неподалік Аппієвої дороги — об’єкта Світової спадщини ЮНЕСКО. Цей шлях довжиною близько 350 миль (понад 560 км) з’єднує Рим із Бріндізі та вважається однією з найважливіших стратегічних доріг Стародавнього Риму. Деякі її ділянки датуються ще 312 роком до н.е.

В Італії біля Аппієвої дороги знайшли давнє римське місто з форумом і театром

Місто з чітким плануванням

За даними міністерства, розкопки дозволили «чітко ідентифікувати ортогональне планування міста з регулярними вулицями та кварталами, спроєктованими за моделлю новозаснованих римських міст».

Серед ключових знахідок зафіксували форум, який був цивільним і торговельним центром міста, а також раніше невідомий монументальний театр. У відомстві зазначили, що ці об’єкти «свідчать про соціальну й культурну важливість урбаністичного центру».

«Знахідки підтверджують, що Фіоккалья була структурованим містом із монументальними громадськими будівлями, що підсилює її історичну та стратегічну роль у римській дорожній системі», — йдеться у повідомленні.

Археологи датують місто II–I століттями до нашої ери.

Дрони зробили «рентген» під землею

Відкриття стало можливим завдяки використанню сучасних технологій. Команда фахівців застосувала геофізичні дослідження та дистанційне зондування за допомогою дронів, оснащених тепловими та мультиспектральними сенсорами.

Професор Університету Саленто Джузеппе Чераудо пояснив, що ця технологія дозволила отримати справжній «рентген» прихованого під землею міста — структури вдалося виявити завдяки змінам у рості рослинності та магнітному складі ґрунту.

За його словами, мультидисциплінарний підхід створив надійну наукову основу для подальшого збереження та популяризації пам’ятки.

«Джерело великої гордості»

Мер Флумері Анджело Ланца назвав відкриття «джерелом великої гордості та можливістю розвитку для нашої території».

Він додав, що муніципалітет готовий співпрацювати з університетом і профільними органами, щоб перетворити стратегічний вузол Фіоккалью уздовж Аппієвої дороги на важливий історико-культурний центр внутрішньої Кампанії.

Це відкриття поповнило список гучних археологічних знахідок в Італії у 2026 році. Раніше в лютому в Помпеях виявили 2000-річні любовні написи, а в січні археологи повідомили про відкриття давно втраченої базиліки, пов’язаної з відомим «батьком архітектури» Вітрувієм.

Нагадаємо, у США в приватному саду молодята знайшли давньоримський надгробок, зниклий під час Другої світової війни. Антропологиня Даніелла Санторо та її чоловік Аарон Лопес знайшли напівзаховану в землі плиту під час розчищення саду біля свого будинку в районі Керролтон.