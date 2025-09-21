Дрони проти мільярдних винищувачів: як НАТО готується до масованих атак Росії

НАТО у дроновій війні

Після атаки дронів РФ на Польщу головним питанням для Європи є не стільки те, чи свідомо Москва запустила майже два десятки БпЛА у повітряний простір НАТО, а й те, якою буде військова реакція Альянсу.

Про це йдеться у матеріалі CNN.

«Якщо, як вважає Варшава, це був навмисний тест системи оборони НАТО, то для Росії це виявилося напрочуд дешевим експериментом», — йдеться у матеріалі.

10 вересня НАТО підняло у небо багатомільйонні винищувачі F-16 та F-35 проти так званих дронів Gerbera, зроблених з фанери та пінопласту, які часто використовуються Росією як хибні цілі. Це стало ефективною демонстрацією сили, але лише витрати на пальне та обслуговування таких польотів сягають десятків тисяч доларів.

«Ця асиметрія вартості не працює», — зазначає дослідник Лондонського Інституту королівських об’єднаних служб (RUSI) Роберт Толласт.

Він додає: НАТО здатне протистояти масованим атакам дронів (як це було під час відбиття іранського нападу на Ізраїль у квітні), але ціна такого захисту — понад 1 млрд доларів — робить підхід нежиттєздатним.

«Технології є, але НАТО занадто повільне»

Фахівці оборонної індустрії переконані: рішення вже існують, але система закупівель Альянсу надто повільна.

«Ймовірно, значна частина польського кордону вже могла б бути захищена „стіною дронів“», — наголошує керівник британської компанії MARSS, що спеціалізується на системах виявлення загроз і дронах-перехоплювачах Йоганнес Пінль.

Йдеться про багаторівневу систему виявлення та перехоплення, яку просувають країни Балтії та підтримує ЄС. Проблема, за словами Пінля, у тому, що система закупівель НАТО «застрягла у 80-х».

Війна в Україні як полігон інновацій

Приклади змін уже є. Британія купила понад 350 млн доларів безпілотників AR3 для України, а згодом інтегрувала їх у власну систему електронної боротьби StormShroud. Компанія відкрила новий завод у Великій Британії на 1000 робочих місць.

«Швидкість, яка потрібна, вимагає від нас інновацій у темпі воєнного часу», — підкреслив начальник Генштабу Великої Британії Річард Найтон.

Схожі процеси відбуваються і в Латвії: стартап Origin Robotics створив дрони BEAK та BLAZE для ударів і перехоплення, профінансовані урядом.

Гонка нарощування виробництва

«Росія щомісяця виробляє до 5500 дронів типу „Герань“ і дешевші Gerbera. У вересні вперше зафіксовано запуск понад 800 дронів за одну ніч», — йдеться на CNN.

Європейські виробники намагаються відповісти масштабуванням. Наприклад, Норвегія збільшила випуск артилерійських снарядів із кількох тисяч на рік до 80 тис. після початку повномасштабного вторгнення РФ. Тепер працює над дешевими ракетами великої кількості, щоб відповідати економіці дронових атак.

Отже, НАТО стоїть перед ключовим викликом: чи зможе воно подолати інерцію та адаптуватися до темпів «дронової війни», яку нав’язала Росія?

Нагадаємо, британські винищувачі почали патрулювання неба над Польщею. Вони уперше піднялися для патрулювання польського неба в рамках операції «Східний вартовий».

Тим часом міністр оборони України Денис Шмигаль анонсував, що наша держава та Польща домовилися створити спільну робочу групу з авіаційних систем БпЛА.