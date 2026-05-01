Світ
3396
5 хв

Дрони РФ атакують кордон НАТО: жителі в паніці через "війну над головами"

Поки Росія нищить портову інфраструктуру Дунаю, у сусідній Румунії оголошують евакуації через падіння ворожих дронів.

Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
Російські дрони «Шахед» / © ТСН

Посилення атак РФ на українські порти перетворило життя мешканців прикордоння Румунії на постійний стрес. Російські дрони-камікадзе дедалі частіше порушують повітряний простір цієї країни НАТО, падаючи на приватні ферми та подвір’я. Жителі прикордоння змушені прокидатися від дзижчання «Шахедів» та вибухів.

Про це йдеться у статті el Pais.

Посилені удари по українських портах на Дунаї призвели до вибухів та евакуацій у прикордонних населених пунктах Румунії.

У маленькому віддаленому румунському селі Вакарень на березі Дунаю всього за кілька десятків метрів від кордону з Україною вночі гул дронів і звуки вибухів нагадують приблизно 1400 жителям, що вони фактично спостерігають війну в сусідній країні, яку вони називають «ганьбою» і яка останнім часом лише посилилася.

Падіння російських дронів у Румунії

Активні атаки на українські порти на Дунаї перетворили цей спокійний регіон Румунії на зону постійної тривоги. Через регулярні обстріли один дрон російського походження впав на ферму в селі минулої суботи вночі, а ще один — наступного дня — у нежитловій зоні.

«Я почула дзижчання близько другої ночі, а потім вибух, який спричинив яскравий спалах», — згадує Естеріка Дуду.

У той момент вона вирішила не рухатися й залишалася під ковдрою.

«Ми живемо з війною над головами, боїмося, що дрон зруйнує наші будинки і, що ще гірше, призведе до жертв», — каже 66-річна жінка.

Вона мешкає з чоловіком. Син працює в Німеччині, а донька — у Брашові.

«Вони помітно пригнічені, коли приїжджають, тому залишаються ненадовго, на жаль», — додає Дуду.

«Наші будинки розташовані на самій лінії кордону з Україною», — наголошує Флоріка Кіріак.

Жінка розповідає, що звикла прокидатися серед ночі й навіть не спати, побоюючись польотів дронів.

«Ми знаємо, що росіяни масово атакують сотнями дронів, деякі вже падали в нашому селі, і все свідчить про те, що це триватиме. Ті, хто живе тут, не мають жодних гарантій, будь-яка біда може статися», — додає Кіріак, підкреслюючи, що відчуття безпеки їй дає лише членство Румунії в НАТО.

Жителі Румунії про атаки: «Усі бояться, бо чути, як летять дрони»

У провінції Тулча, приблизно за 25 км на схід, розташоване місто Ісакча з населенням близько 4000 людей, де діє прикордонний перехід з Україною. Щодня два пороми перевозять людей між румунським берегом і українською Орлівкою, порт якої також стає мішенню атак. Водночас рух інколи зупиняють через удари дронів-камікадзе, що регулярно атакують цей район України. Працівники прикордонної служби визнають: постійна напруга стала частиною їхнього життя.

«Щонайменше три вибухи на тиждень чутно, і щоразу, коли атакують українську сторону, це відчувається так, ніби це відбувається тут; усі бояться, бо чути, як летять дрони, але невідомо, де вони впадуть«, — каже Маріан Міхалаче.

Він зізнається, що намагається заспокоїтися, спостерігаючи за ними з балкона: «Я почуваюся безпечніше, коли виходжу на балкон і намагаюся побачити їх, щоб зрозуміти траєкторію і переконатися, що вони не впадуть тут; якщо я їх не бачу, мені здається, що один точно вріжеться в мій будинок».

За словами чоловіка, він уже звик і до звуків дронів, і до сирен.

«Гул літаків НАТО лякає мене навіть більше — здається, що вони ось-ось вступлять у бій», — додає він.

Йонуц Челу каже, що вже адаптувався до страху, хоча відчуває, як будинок здригається від ударів на іншому березі.

«Ми повинні змиритися з реальністю, у якій живемо. Поки ми є частиною ЄС і НАТО, ми в безпеці, просто перед нами стоїть такий гігант, як Росія«, — додає чоловік, зазначаючи, що не планує переїжджати: „У мене два брати в армії, вони інформують мене про ситуацію, тому я спокійний“.

Евакуація в Румунії через російські дрони

Мешканці прикордонних районів звикли отримувати попередження про необхідність укриття у разі появи дронів у повітряному просторі. Проте нещодавній інцидент став винятком: дрон із вибухівкою впав у двір будинку в передмісті міста Галац. Власника оселі госпіталізували через панічну атаку.

Вперше влада евакуювала понад 500 людей, щоб безпечно знешкодити об’єкт.

«Цього варто було очікувати; війна триває без жодних ознак завершення», — каже місцевий житель Крісті Іон, чий будинок розташований зовсім поруч із місцем падіння.

«Я лише сподіваюся на народне повстання в Росії, яке повалить режим», — додає він.

Чи збиває Румунія російські дрони?

Після серії інцидентів уздовж більш ніж 600-кілометрового кордону Румунія 2025 року змінила законодавство, дозволивши військовим збивати дрони, що незаконно заходять у її повітряний простір. Раніше армія уникала таких дій, щоб не провокувати ескалацію.

Президент Нікушор Дан пояснив, що це питання не страху, а технічних обмежень.

«Якщо дрон перебуває за 500 метрів від українського кордону, залежно від його траєкторії, ви можете ризикувати вступити в бій на території України, але якщо він летить над містом, ви не можете стріляти, не наражаючи на небезпеку цивільних. Якщо ми зможемо нейтралізувати дрон, не ризикуючи життям мешканців і не завдаючи додаткової шкоди, ви побачите, що дрони збиватимуть у Румунії», — розповів Дан.

Поки що жодного дрона не було знищено. Тим часом для мешканців Вакареня та інших прикордонних сіл ця війна — не абстрактна політика, а щоденна реальність, яка приходить разом із нічними вибухами.

«Фактично ми теж є частиною цієї війни», — резюмувала Дуду.

Нагадаємо, 25 квітня у Румунії після нічної російської атаки на Україну виявили уламки дронів, які пошкодили електростовп та прибудову до будинку. З авіабази Фетешті піднімали британські винищувачі Eurofighter Typhoon, які супроводжували дрони біля Рені. Мешканці Галаца повідомили про падіння об’єкта.

26 квітня у Румунії біля кордону з Україною знову знайшли уламки безпілотників. Фрагменти виявили в повіті Тулча між селами Лункавіца та Векерень. Місце оточила поліцієя, а фахівці Міноборони та розвідки проводили експертизу. Прокуратура Констанци розпочала офіційне розслідування.

