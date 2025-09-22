Чому російські дрони над Польщею не змусять Альянс закрити небо над Україною

Вторгнення російських безпілотників до Польщі навряд чи стане поворотним моментом у війни України проти РФ чи у стратегії НАТО проти агресії Москви.

Таку думку висловив генерал-майор Збройних сил Австралії у відставці, військовий екперт Мік Раян в інтерв’ю «24 каналу».

Експерта запитали, чи стане вторгнення безпілотників у Польщу поворотним моментом, щоб підштовхнути НАТО до створення безпольотної зони над Україною.

«Хотілося б вірити, але зараз немає реальних кроків для цього. Думаю, ви побачите, як Польща і, можливо, країни Балтії посилять свою оборону. Зокрема, поляки оголосили про закупівлю додаткових платформ для боротьби з дронами», — відповів Раян.

Він прогнозує, що протиповітряної оборони над Східною Європою буде більше. Водночас, експерт вважає, що не буде змін у політиці НАТО чи США щодо безпольотних зон. На його думку, союзники не хочуть допустити ситуації, коли їм доведеться збивати російські літаки чи вбивати росіян.

Нагадаємо, під час масованої атаки по Україні в ніч проти 10 вересня російські дрони вперше цілеспрямовано залетіли до Польщі.

Президент Зеленський, коментуючи цей інцидент, заявив, що Польща не зможе захистити своїх людей у випадку масованої повітряної атаки.

Ця заява обурила міністра оборони Польщі Владислава Косіняка-Камиша.