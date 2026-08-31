Дрони РФ знову прорвалися до сусідньої країни під час нічної атаки по Україні

Молдова / © Associated Press

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У неділю, 30 серпня, під час російської атаки на Україну російський безпілотник порушив повітряний простір Молдови, перетнувши державний кордон у районі Дністровська на території невизнаного Придністров’я.

Про це повідомила пресслужба Міністерства оборони Молдови.

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За даними відомства, повітряний об’єкт було виявлено о 15:50. Він увійшов у повітряний простір Молдови з боку населеного пункту Лиманське Одеської області.

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«Несанкціонований проліт повітряного простору нашої країни стався внаслідок сьогоднішніх повітряних атак Російської Федерації по Україні», — зазначили у відомстві.

Нагадаємо, що 27 серпня Молдова зафіксувала п’ять безпілотників у своєму повітряному просторі на тлі російської атаки на Україну.

26 вересня Міноборони Молдови повідомило про порушення повітряного простору країни безпілотником під час російської атаки на Україну. Дрон залетів у повітряний простір Молдови в районі населеного пункту Паланка та згодом залишив країну, перетнувши кордон з Україною поблизу Градениців Одеської області.

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