Дрони "ріжуть" експорт нафти з Росії: втрати шалені, порти працюють на межі

Російська нафта / © ТСН.ua

Реклама

Можливості Росії постачати нафту на світові ринки стрімко скорочуються. Українські дрони уразили вже щонайменше 15 нафтопереробних заводів, що призвело до падіння обсягів переробки на 500 тис. барелів на добу. Москва намагається компенсувати втрати через морський експорт, але її найбільші порти вже працюють майже на межі.

Про це йдеться у статті Bloomberg.

За інформацією видання, від серпня було здійснено щонайменше 15 ударів по НПЗ у європейській частині Росії. Частина атак виявилася результативною: за даними JPMorgan Chase&Co., обсяги переробки впали нижче 5 млн барелів на добу. Це приблизно на 500 тис. барелів менше, ніж зазвичай.

Реклама

Якщо раніше атаки на енергетичну інфраструктуру Росії викликали критику Заходу, то тепер США та ЄС реагують спокійніше. Там вважають скорочення російських нафтових доходів важливим чинником тиску на Москву. Однак побоювання можуть зрости, якщо удари позначаться на глобальних постачаннях.

Російські порти працюють на межі

Росія намагається компенсувати втрати, збільшуючи морський експорт нафти. Проте резерви для подальшого зростання обмежені. Порти Приморськ (Балтійське море) та Новоросійськ (Чорне море) вже працюють майже на повну потужність. Усть-Луга теоретично здатна збільшити відвантаження, але цьогорічні обсяги залишаються нижчими за пікові показники жовтня 2024-го. На це можуть впливати атаки України на насосні станції, які живлять порт.

За оцінками, три західні порти можуть додатково обробити лише 165-265 тис. барелів щодня, тоді як втрати від атак становлять близько 500 тис.

Це може підштовхнути Москву до активнішого тиску на партнерів по ОПЕК із вимогою збільшити світові постачання.

Реклама

Інші маршрути експорту нафти з РФ теж обмежені

Альтернативні експортні напрямки також мають обмеження:

Козьміно (Тихий океан) здатне переробляти понад 1 млн барелів на добу і залишається поза атаками. Але термінал уже завантажений майже повністю, а з настанням зими роботу можуть ускладнити шторми та морози.

Порти Де-Кастрі та Пригородне обслуговують лише проєкти «Сахалін-1» і «Сахалін-2» і не приймають нафту з інших родовищ.

Мурманськ у Арктиці не має зв’язку з магістральними трубопроводами та використовується для перевалки нафти з кількох місцевих родовищ. Його можливості прямо залежать від видобутку і не підходять для перенаправлення потоків із пошкоджених НПЗ.

Отже, російські можливості компенсувати втрати від ударів дронів обмежені. Запасні маршрути або вже завантажені, або технічно непридатні, що робить експортну систему РФ дедалі вразливішою.

Нагадаємо, за іншими даними, від початку серпня українські безпілотники атакували понад 20 ключових НПЗ у Росії. До кінця вересня через удари було зупинено близько 38% потужностей первинної переробки нафти. У результаті виробництво бензину та дизельного пального у країні-агресорці у вересні скоротилося на 18%. РФ переживає найглибшу паливну кризу у своїй історії.