Дрони СБУ уразили найбільший нафтовий порт Росії: які наслідки

Через порт щороку проходить близько 60 млн тонн нафти, що приносить Росії приблизно 15 млрд доларів / © ТСН

У ніч проти 12 вересня Росія перебувала під масованою атакою дронів. Було уражено порт Приморська та низку нафтоперекачувальних станцій. Орієнтовні щоденні втрати бюджету Росії від припинення експорту можуть становити до 41 мільйона доларів.

За даними Reuters, під час вчорашньої спецоперації СБУ в порту Приморськ пошкоджено одразу два російські танкери — Kusto та Cai Yun.

Ці судна належать до «тіньового флоту» РФ та ходять під прапором Сейшельських островів.

Після удару безпілотників СБУ найбільший російський порт експорту нафтопродуктів у Балтійському морі призупинив роботу. Масштаб пошкоджень насосної станції, яка окрім танкерів також зазнала атаки, наразі невідомий.

Експерти зазначають: товарообіг Приморська сягає $100 млн щодня. Тому навіть короткочасна зупинка роботи порту завдає РФ колосальних економічних збитків.

Нагадаємо, губернатор Ленінградської області підтвердив пожежу на одному із суден у порту Приморська. Також він заявив про загоряння насосної станції.

Міноборони Росії заявило, що над територією країни нібито збили 221 безпілотник. З них — 28 — над Ленінградською областю. У регіоні через атаку дронів не працював аеропорт «Пулкове».