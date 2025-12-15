ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
202
Час на прочитання
1 хв

Дрони СБУ втретє за тиждень атакували нафтовидобувні платформи РФ у Каспійському морі — джерела

Безпілотники СБУ вдарили по платформах «Лукойл-Нижневолжскнефть» у Каспії.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Дрони СБУ втретє за тиждень атакували нафтовидобувні платформи РФ у Каспійському морі — джерела

У Каспійському морі зупинилось родовище Корчагіна Фото ілюстративне / © Фото з відкритих джерел

Далекобійні безпілотники Центру спеціальних операцій «А» Служби безпеки України втретє за останній тиждень уразили нафтовидобувні об’єкти компанії «Лукойл-Нижневолжскнефть» у Каспійському морі.

Про це повідомили джерела в СБУ.

За цією інформацією, 15 грудня було завдано удару по платформі на нафтогазоконденсатному родовищі імені Корчагіна. Внаслідок атаки пошкоджено критично важливе обладнання, через що виробничі процеси на об’єкті були повністю зупинені.

Дрони СБУ втретє за тиждень ударили по нафтовидобувних платформах РФ у Каспії / © Фото з відкритих джерел

Дрони СБУ втретє за тиждень ударили по нафтовидобувних платформах РФ у Каспії / © Фото з відкритих джерел

Нагадаємо, 11 та 12 грудня дрони СБУ вже атакували нафтовидобувні платформи імені Філановського та Корчагіна. Родовище імені Філановського є одним із найбільших розвіданих у РФ та в російському секторі Каспійського моря — його запаси оцінюються у 129 млн тонн нафти та 30 млрд кубометрів газу.

Дата публікації
Кількість переглядів
202
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie