У Каспійському морі зупинилось родовище Корчагіна Фото ілюстративне / © Фото з відкритих джерел

Далекобійні безпілотники Центру спеціальних операцій «А» Служби безпеки України втретє за останній тиждень уразили нафтовидобувні об’єкти компанії «Лукойл-Нижневолжскнефть» у Каспійському морі.

Про це повідомили джерела в СБУ.

За цією інформацією, 15 грудня було завдано удару по платформі на нафтогазоконденсатному родовищі імені Корчагіна. Внаслідок атаки пошкоджено критично важливе обладнання, через що виробничі процеси на об’єкті були повністю зупинені.

Дрони СБУ втретє за тиждень ударили по нафтовидобувних платформах РФ у Каспії / © Фото з відкритих джерел

Нагадаємо, 11 та 12 грудня дрони СБУ вже атакували нафтовидобувні платформи імені Філановського та Корчагіна. Родовище імені Філановського є одним із найбільших розвіданих у РФ та в російському секторі Каспійського моря — його запаси оцінюються у 129 млн тонн нафти та 30 млрд кубометрів газу.