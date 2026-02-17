Вдруге за місяць уражено ключовий порт РФ Фото ілюстративне / © Укрінформ

Безпілотники Центру спеціальних операцій «Альфа» СБУ повторно вразили найбільший у Чорноморському регіоні РФ нафтовий термінал «Таманьнафтогаз».

Про це 17 лютого 2026 року повідомили повідомили джерела в СБУ, передає «Укрінформ».

Об’єкт розташований у Краснодарському краї та є ключовим елементом експортної інфраструктури Росії. Через порт здійснюється перевалка нафти, зрідженого газу та аміаку. Загальний обсяг резервуарного парку для зберігання нафтопродуктів і ЗПГ перевищує один мільйон кубометрів.

У ніч проти 17 лютого місцеві жителі повідомляли у соцмережах про серію вибухів і масштабну пожежу на території нафтоперевалочного комплексу. За попередньою інформацією, займання виникло після атаки безпілотників.

Як зазначає співрозмовник, СБУ продовжує цілеспрямовано працювати по об’єктах енергетичної та експортної інфраструктури РФ, які наповнюють російський бюджет.

«Йдеться про підприємства, що генерують значні доходи, які надалі спрямовуються на фінансування війни. Ураження таких вузлів ускладнює логістику та зменшує можливості противника підтримувати бойові дії», — наголосило джерело.

Зазначимо, що атаку на «Таманьнафтогаз» здійснюють вже вдруге за останній місяць. Попередній удар відбувся 22 січня.

Тоді безпілотники пошкодили технологічні трубопроводи на причалах, а також резервуари з вакуумним газойлем і мазутом. Орієнтовні збитки оцінювалися приблизно у 50 млн доларів.

Українські спецслужби продовжують методично знищувати паливно-енергетичний потенціал РФ. Раніше Генштаб ЗСУ також підтверджував ураження нафтопереробного заводу «Ільський» у Краснодарському краї. А у грудні в місті Будьонновськ Ставропольського краю РФ пролунало близько десяти вибухів.