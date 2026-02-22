Дрони Сил оборони знищили Мі-8 та Ка-52 у Орловській області РФ: деталі атаки

Фото militarnyi

Сили оборони України завдали удару по російській авіаційній інфраструктурі в Орловській області. Внаслідок атаки ударних безпілотників було знищено два гелікоптери — багатоцільовий Мі-8 та ударний Ка-52 «Алігатор».

Про це йдеться на Telegram-каналі «Досьє Шпигуна», повідомляє «Мілітарний».

За наявною інформацією, удару завдали ввечері 20 лютого. Ціллю став аеродром «Пугачовка», розташований поблизу однойменного села в Орловській області РФ. Йдеться про невеликий ґрунтовий летовищний майданчик, який формально належить місцевому аероклубу ДОСААФ, однак, імовірно, використовується військовими.

За попередніми даними, цей аеродром російська сторона могла застосовувати як тимчасову базу для зведеної вертолітної групи, залученої до перехоплення українських далекобійних безпілотників.

Знищений Мі-8 («Ми-8», бортовий №53) входив до складу 319-го окремого вертолітного полку РФ, що дислокується у Чернігівці Приморського краю. У свою чергу Ка-52 з бортовим номером 18 перебував на озброєнні 16-ї бригади армійської авіації, яка базується в Зернограді Ростовської області.

Офіційного підтвердження втрат з боку Міноборони РФ наразі немає.

Нагадаємо, уперше російський гелікоптер Мі-8 був збитий у повітрі deep strike дроном Сил спеціальних операцій 2025 року. У листопаді стало відомо, що вертоліт був збитий в районі населеного пункту Кутейніково, Ростовської області РФ безпілотником FP-1.