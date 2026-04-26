Дрони та "п’ята колона": як РФ готує війну проти Балтії — прогноз генерала

Війна з НАТО

Для здійснення атаки на країни Балтії російські окупанти можуть застосувати масовані удари безпілотниками, а також задіяти розгалужену мережу внутрішніх агентів.

Про це в етері телеканалу Київ24 заявив генерал-майор запасу ЗСУ Сергій Кривонос.

За словами військового експерта, одним із найнебезпечніших факторів для Литви, Латвії та Естонії є наявність проросійських сил всередині цих держав. Саме внутрішня дестабілізація може стати ключем до успіху агресора.

«Саме так звана п’ята колона здатна швидко паралізувати ситуацію всередині балтійських країн», — наголосив Кривонос.

Він підкреслив, що дії внутрішніх агентів можуть бути спрямовані на блокування органів управління та створення хаосу, що значно ускладнить організований опір збройних сил.

Окрім внутрішнього підриву, Росія активно готує технічну базу для агресії. Генерал зазначив, що країна-агресорка зосередилася на виробництві великої кількості засобів ураження.

«Зараз РФ накопичує значний запас далекобійних дронів і може цю обставину використати як інструмент шантажу та тиску», — зазначив генерал.

На думку експерта, наявність такого арсеналу дозволяє Кремлю погрожувати критичній інфраструктурі балтійських країн, вимагаючи політичних поступок або створюючи передумови для вторгнення.

Чи врятує 5-та стаття НАТО

Кривонос також звернув увагу на те, що надмірна впевненість у колективному захисті Альянсу може бути ризикованою у випадку гібридних загроз. За його словами, агресор може діяти настільки швидко та неоднозначно, що формальні процедури НАТО не встигнуть активізуватися вчасно.

«З огляду на це головне питання для Балтії — не лише віра в 5 статтю НАТО, а й готовність до швидких гібридних атак», — підсумував Кривонос.

Нагадаємо, Австралія розпочала масштабну модернізацію систем протиповітряної оборони, інвестуючи мільярди доларів у технології боротьби з безпілотниками. Головним поштовхом для такого рішення став досвід війн в Україні та Ірані, де дрони суттєво змінили характер бойових дій.

Нова стратегія має вирішити проблему сучасної ППО, коли для знищення дешевого дрона використовують дорогі ракети. Лазерні системи та дрони-перехоплювачі дозволять зберігати ракетне озброєння для складніших цілей.

Також Австралія планує протягом наступного десятиліття виділити додатково 53 мільярди австралійських доларів на модернізацію армії. План передбачає будівництво нових фрегатів, створення сучасної системи ППО, закупівлю дальнобійної зброї та розширення флоту автономних апратів у повітрі та на морі.