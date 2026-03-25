Дрони в Балтії виявилися українськими: чому безпілотники ЗСУ змінили курс і впали в країнах НАТО

В обох країнах розпочато розслідування інцидентів, що сталися у середу.

Дрони

У ніч проти середи, 25 березня, у Латвії та Естонії зафіксували падіння безпілотників. Як виявилось, вони були українськими. В Естонії дрон врізався в об’єкт критичної інфраструктури, що призвело до вибуху.

Про це повідомляє генеральний директор поліції безпеки Естонії (КаПо) Марго Паллосон.

Він повідомив, що о 03:43 з боку Росії в повітряний простір країни увійшов безпілотний апарат. За два кілометри від кордону він врізався в димову трубу електростанції в Аувере.

За словами очільника КаПо, дрон був українським, проте він збився з курсу. Це сталося через вплив на апарат, здійснений у російському повітряному просторі. Внаслідок зіткнення стався вибух, проте люди не постраждали.

«Йдеться про дрон, який збився з курсу і на який було здійснено вплив у російському повітряному просторі. Уламки дрона показують, що це був український безпілотник. Люди не постраждали, ми почали кримінальне провадження. Вивчаємо уламки і деталі», — заявив Паллосон на пресконференції.

Прем’єр-міністр Естонії Крістен Міхал наголосив, що інцидент не був навмисною атакою на територію країни. За наявними даними, безпілотник був частиною української контратаки проти російських об’єктів, а його кінцевою метою, ймовірно, мав стати порт Усть-Луга.

Глава уряду підкреслив, що подібні випадки вже траплялися раніше, а гібридні атаки зараз відбуваються в різних частинах Європи, зокрема в Німеччині, Бельгії та Данії.

«Насамперед необхідно підкреслити, що метою не було атакувати Естонію. За наявною у нас інформацією, йдеться про контратаку України на Росію, і наслідки цієї атаки дійшли до нашого кордону», — зазначив Міхал.

Аналогічний інцидент у Латвії

Майже одночасно про падіння українського дрона повідомили і в Латвії. Президент країни Едгарс Рінкевичс підтвердив, що апарат упав на території Краславського краю під час виконання завдання з ураження російських цілей.

«Безпілотник був частиною операції, яка координується Україною, проти об’єктів на території Росії», — сказав Рінкевичс.

Латвійський лідер додав, що подібні інциденти можуть повторитися в майбутньому, тому країна має продовжувати зміцнення своєї протиповітряної оборони. Наразі президент Латвії не бачить потреби у скликанні позачергового засідання Ради з питань національної безпеки.

В обох країнах наразі тривають розслідування та вивчення уламків безпілотників.

Удари по Росії — останні новини:

Нагадаємо, у ніч проти 25 березня безпілотники атакували ключові морські порти Ленінградської області Росії — в Усть-Лузі та Виборгу.

Місцеві жителі повідомляли про вибухи та спалахи в небі, а роботу аеропорту Пулково тимчасово зупиняли. За словами очільника регіону Олександра Дрозденка, сили ППО нібито знищили 33 дрони, однак у порту Усть-Луга виникла пожежа.

За попередніми даними, постраждалих немає. Водночас повідомляється про можливе ураження інфраструктури, пов’язаної з переробкою та експортом нафтопродуктів.

Також надходила інформація про вибухи у Виборгу, де після роботи ППО загорілася будівля поблизу об’єкта ФСБ, а в порту було пошкоджено судно.

Це вже друга атака безпілотників за тиждень на стратегічні порти, через які Росія здійснює експорт нафти Балтійським морем.

Також, у ніч на 25 березня Сили оборони України здійснили удар по стратегічному об’єкту на території Росії — Виборзькому суднобудівному заводу в Ленінградській області.

За даними Генштабу ЗСУ, унаслідок операції було уражено корабель російських окупантів — патрульний криголам «Пурга» проєкту 23550, який будувався для потреб Прикордонної служби ФСБ РФ.

У відомстві зазначили, що такі судна поєднують функції криголама і бойового корабля та здатні виконувати військові завдання. Українське командування наголосило, що подібні удари по важливих об’єктах противника триватимуть і надалі.

