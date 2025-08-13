Дрони вдарили по двох НПЗ у Росії (відео)

Безпілотники / © ТСН.ua

Дрони атакували два російські нафтопереробні заводи у ніч проти 13 серпня — Волгоградський НПЗ та підприємство у Слов’янську-на-Кубані (Краснодарський край).

Про це повідомляють російські телеграм-канали.

Під час нічної атаки у напрямку Волгоградського заводу зафіксували політ до 20 безпілотників. Результат поки що невідомий.

Водночас губернатор регіону Андрій Бочаров стверджує, що уламки збитого дрона впали на 16-поверховий житловий будинок у Волгограді, розташований за 40 км від заводу. Тимчасово закривався місцевий аеропорт.

У Слов’янську-на-Кубані уламки БпЛА впали на території нафтопереробного заводу, спалахнула «ГАЗель», повідомив оперативний штаб Краснодарського краю.

«Постраждалих немає. Займання оперативно ліквідовано. На місці працюють оперативні та спеціальні служби», — вказано в заяві.

Подробиці про результати ударів наразі невідомі.

Загалом, як стверджує Міноборони Росії, протягом ночі над територією країни «перехопили та знищили 46 українських БпЛА літакового типу».

Нагадаємо, у ніч проти 7 серпня дрони атакували Афіпський НПЗ у Краснодарському краї, внаслідок чого він загорівся. Окрім того, через атаку у Слов’янську-на-Кубані горіла військова частина 61661.

А в ніч проти 10 серпня Сили оборони України завдали удару по Саратовському НПЗ — там лунали вибухи і виникла пожежа. Після цього завод призупинив приймання нафти.