Дрони вдарили по двох НПЗ у Росії (відео)
Росіяни повідомляють про атаку дронів на два НПЗ. Вибухи лунали у Волгоградській області та Краснодарському краї.
Дрони атакували два російські нафтопереробні заводи у ніч проти 13 серпня — Волгоградський НПЗ та підприємство у Слов’янську-на-Кубані (Краснодарський край).
Про це повідомляють російські телеграм-канали.
Під час нічної атаки у напрямку Волгоградського заводу зафіксували політ до 20 безпілотників. Результат поки що невідомий.
Водночас губернатор регіону Андрій Бочаров стверджує, що уламки збитого дрона впали на 16-поверховий житловий будинок у Волгограді, розташований за 40 км від заводу. Тимчасово закривався місцевий аеропорт.
У Слов’янську-на-Кубані уламки БпЛА впали на території нафтопереробного заводу, спалахнула «ГАЗель», повідомив оперативний штаб Краснодарського краю.
«Постраждалих немає. Займання оперативно ліквідовано. На місці працюють оперативні та спеціальні служби», — вказано в заяві.
Подробиці про результати ударів наразі невідомі.
Загалом, як стверджує Міноборони Росії, протягом ночі над територією країни «перехопили та знищили 46 українських БпЛА літакового типу».
Нагадаємо, у ніч проти 7 серпня дрони атакували Афіпський НПЗ у Краснодарському краї, внаслідок чого він загорівся. Окрім того, через атаку у Слов’янську-на-Кубані горіла військова частина 61661.
А в ніч проти 10 серпня Сили оборони України завдали удару по Саратовському НПЗ — там лунали вибухи і виникла пожежа. Після цього завод призупинив приймання нафти.