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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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Дрони вдарили по одному з найбільших НПЗ Росії: спалахнула масштабна пожежа

Місцеві жителі повідомляли про численні вибухи та сильну пожежу в районі НПЗ.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
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Наслідки атаки на НПЗ у Кстово

Наслідки атаки на НПЗ у Кстово / © Exilenova+

Нижегородська область Росії опинилася під атакою дронів у ніч на 26 серпня. Попередньо, внаслідок ударів спалахнув один із місцевих нафтопереробних заводів.

Про це повідомляють російські телеграм-канали.

Судячи з публікацій у соцмережах, атака на Кстово розпочалася близько 03:40 за київським часом.

Невдовзі в мережі з’явилися кадри із загорянням поблизу промислового об’єкта.

Низка пабліків стверджує, що йдеться про «ЛУКОЙЛ-Нижегороднафтооргсинтез» — один із найбільших нафтопереробних заводів Росії. Проєктна потужність підприємства становить близько 17 млн тонн нафти на рік.

Завод виробляє автомобільний бензин, дизельне та авіаційне паливо, мастильні матеріали, а також іншу нафтопродукцію.

Також російські телеграм-канали зазначають, що НПЗ у Кстово має важливе значення для паливного забезпечення російської економіки та армії РФ. Зокрема, підприємство виробляє авіаційне та дизельне паливо, яке використовується для потреб російських військ.

Таким чином, з огляду на масштаби виробництва, ураження підприємства може створити додаткове навантаження на паливну систему Росії.

Водночас місцева влада ситуацію наразі офіційно не коментувала.

Раніше повідомлялося, що у ніч проти 25 серпня у селищі Афіпський Краснодарського краю РФ повідомили про серію вибухів та атаку безпілотників, спалахнула масштабна пожежа.

Ми раніше інформували, що Сили оборони України уразили об’єкт російської газотранспортної системи під Курськом.

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