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Дрони вдарили по одному з найбільших НПЗ Росії: спалахнула масштабна пожежа
Місцеві жителі повідомляли про численні вибухи та сильну пожежу в районі НПЗ.
Нижегородська область Росії опинилася під атакою дронів у ніч на 26 серпня. Попередньо, внаслідок ударів спалахнув один із місцевих нафтопереробних заводів.
Про це повідомляють російські телеграм-канали.
Судячи з публікацій у соцмережах, атака на Кстово розпочалася близько 03:40 за київським часом.
Невдовзі в мережі з’явилися кадри із загорянням поблизу промислового об’єкта.
Низка пабліків стверджує, що йдеться про «ЛУКОЙЛ-Нижегороднафтооргсинтез» — один із найбільших нафтопереробних заводів Росії. Проєктна потужність підприємства становить близько 17 млн тонн нафти на рік.
Завод виробляє автомобільний бензин, дизельне та авіаційне паливо, мастильні матеріали, а також іншу нафтопродукцію.
Також російські телеграм-канали зазначають, що НПЗ у Кстово має важливе значення для паливного забезпечення російської економіки та армії РФ. Зокрема, підприємство виробляє авіаційне та дизельне паливо, яке використовується для потреб російських військ.
Таким чином, з огляду на масштаби виробництва, ураження підприємства може створити додаткове навантаження на паливну систему Росії.
Водночас місцева влада ситуацію наразі офіційно не коментувала.
Раніше повідомлялося, що у ніч проти 25 серпня у селищі Афіпський Краснодарського краю РФ повідомили про серію вибухів та атаку безпілотників, спалахнула масштабна пожежа.
Ми раніше інформували, що Сили оборони України уразили об’єкт російської газотранспортної системи під Курськом.