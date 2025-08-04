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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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Дрони вдарили по залізничній станції у Волгоградській області РФ

У місті Фролово Волгоградської області РФ невідомі безпілотники атакували залізничну станцію «Арчеда», яка є важливим логістичним вузлом російської армії, спричинивши пожежу

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Дрони

Дрони / © ТСН.ua

Дрони атакували залізничну станцію “Арчеда” у Волгоградській області РФ.

Про це йдеться у соцмережах.

Українські безпілотники завдали удару по залізничній станції !Арчеда” в місті Фролово Волгоградської області РФ, після чого на об’єкті спалахнула пожежа.

Станція “Арчеда” є важливим елементом військової логістики Росії, забезпечуючи транспортування техніки та боєприпасів.

Нагадаємо, у неділю, 3 серпня, понад 20 вибухів нарахували очевидці над Сочі. За їхніми словами, спрацювала система ППО над Адлером, Лазаревським, Дагомисом та Сіріусом.

Спалахи у небі виднілися буцім-то від знищення безпілотників над морем. Офіційної інформації про постраждалих та руйнування немає.

У місті продовжує працювати сирена повітряної небезпеки. Місцеві жителі та туристи сховалися на підземних стоянках та у бомбосховищах.

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