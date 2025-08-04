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Дрони вдарили по залізничній станції у Волгоградській області РФ
У місті Фролово Волгоградської області РФ невідомі безпілотники атакували залізничну станцію «Арчеда», яка є важливим логістичним вузлом російської армії, спричинивши пожежу
Дрони атакували залізничну станцію “Арчеда” у Волгоградській області РФ.
Про це йдеться у соцмережах.
Українські безпілотники завдали удару по залізничній станції !Арчеда” в місті Фролово Волгоградської області РФ, після чого на об’єкті спалахнула пожежа.
Станція “Арчеда” є важливим елементом військової логістики Росії, забезпечуючи транспортування техніки та боєприпасів.
Нагадаємо, у неділю, 3 серпня, понад 20 вибухів нарахували очевидці над Сочі. За їхніми словами, спрацювала система ППО над Адлером, Лазаревським, Дагомисом та Сіріусом.
Спалахи у небі виднілися буцім-то від знищення безпілотників над морем. Офіційної інформації про постраждалих та руйнування немає.
У місті продовжує працювати сирена повітряної небезпеки. Місцеві жителі та туристи сховалися на підземних стоянках та у бомбосховищах.