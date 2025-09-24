Дрони вдруге атакували завод "Газпром нафтохім Салават" у Росії (фото, відео)

Завод «Газпром нафтохім Салават» після атаки дронів 24 вересня / © російські телеграм-канали

У російському Башкортостані 24 вересня невідомі дрони знову атакували завод «Газпром нафтохім Салават». Після ударів спалахнула пожежа і в небо здіймається густий чорний дим.

Про це повідомляють російській телеграм-канали і підтвердив губернатор Башкортостану Радій Хабіров.

Очільник республіки підтвердив атаку на «Газпром нафтохім Салават» і повідомив, що на місці ударів виникла пожежа.

«Газпром нафтохім Салават» зазнав чергової терористичної атаки безпілотників. З’ясовуємо ступінь ушкоджень. На місці працюють усі екстрені служби, вживаємо заходів щодо гасіння пожежі», — написав Хабіров у Мережі.

Російські пабліки поширили фото і відео з наслідками атаки на підприємство. На кадрах видно густий чорний дим.

Зауважимо, місто Салават розташоване за 1500 км від кордону з Україною.

Своєю чергою Міноборони Росії повідомило про начебто збиття 70 безпілотників над територіями Бєлгородської, Курської, Ростовської, Волгоградської областей, окупованим Кримом та над акваторією Чорного моря.

Нагадаємо, 18 вересня дрони також атакували «Газпром нафтохім» у місті Салават. Хабіров тоді підтвердив, що підприємство атакували два безпілотники, що спричинило пожежу. За даними російських пабліків, могла бути уражена установка первинної обробки нафти.