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Дрони вдруге за ніч атакували Ростовську область: пролунали вибухи та виникла пожежа
У ніч проти 6 серпня у станиці Тацинській Ростовської області РФ пролунали потужні вибухи, зафіксовано падіння уламків збитих дронів та пожежу.
Невідомі дрони вдруге за дві ночі атакували Ростовську область РФ. Як повідомляє російське видання “SHOT”, "близько першої години ночі у станиці Тацинській почали лунати гучні вибухи. Місцеві жителі нарахували щонайменше 5–7 потужних вибухів, перед якими було чути характерний звук прольоту безпілотників.
За попередніми даними, сили ППО РФ начебто збили кілька повітряних цілей. Після падіння уламків одного з дронів у станиці сталося загоряння — ймовірно, спалахнуло дерево.
Крім того, повідомлення про вибухи надходили й від мешканців Каменська-Шахтинського. Офіційних коментарів російської влади щодо інциденту наразі немає.
Нагадаємо, 7 липня далекобійні безпілотники Головного управління розвідки Міноборони України уразили Ільський нафтопереробний завод ім. А. Шамара в Краснодарському краї Росії.