Пожежник / © Associated Press

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У Ростовській області Росії вдруге протягом тижня атакували Новошахтинський нафтопереробний завод.

Про це вночі 28 листопада повідомили російські Telegram-канали, місцеві ЗМІ та моніторинговий проєкт Exilenova+.

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За повідомленнями місцевих пабліків, у ніч проти 28 листопада в Новошахтинську Ростовської області пролунала серія вибухів. Після цього жителі помітили заграву в районі нафтопереробного заводу.

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«Важкі дрони атакували Новошахтинськ! Ситуація складна, почалася пожежа», — повідомляли місцеві медіа.

Новошахтинський завод нафтопродуктів працює від 2009 року. Його проєктна потужність становить від 5,6 до 7,5 млн тонн нафти на рік. Підприємство є одним із найбільших постачальників нафтопродуктів на півдні Росії.

Завод виробляє автомобільний бензин, дизельне пальне, авіаційний гас, мазут і бітум. Підприємство підключене до системи магістральних нафтопроводів компанії «Транснефть».

Попередньої атаки Новошахтинський завод нафтопродуктів зазнав у ніч проти 23 листопада. Тоді повідомлялося про ураження підприємства, однак пожежа могла виникнути також на території приватної компанії «ТАТА-ГАЗ».

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Після масштабного удару ракетами та безпілотниками завод припинив роботу.

Раніше повідомлялося, що у ніч проти 26 листопада далекобійні дрони ГУР МО України атакували нафтопереробний завод у місті Слов’янськ-на-Кубані Краснодарського краю Росії.

Ми раніше інформували, що диктатор Путін поскаржився, що Україна «не слухається» президента США Дональда Трампа і продовжує атаки на російську нафтову промисловість.

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