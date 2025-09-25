Дрони вгатили по хімзаводу у Краснодарському краї РФ: вибухи і спалахи зняли на відео

Дронова атака / © ТСН.ua

Реклама

Доповнено додатковими матеріалами

Дрони атакували Білоріченський район Краснодарського краю Росії у ніч проти 25 вересня. Під удари безпілотників могло потрапити підприємство хімічної галузі «Еврохим-Белореченские минудобрения».

Про це повідомляють російські телеграм-канали.

Уночі у Білоріченському районі прогриміло щонайменше шість вибухів. Повідомлялося, що протиповітряна оборона відбиває атаку начебто українських дронів.

Реклама

На околиці одного з міст були помітні яскраві спалахи в небі. Очевидці зняли на відео вибухи та спалахи. Наразі офіційної інформації про руйнування та постраждалих немає.

Водночас в аеропорту Сочі діяли обмеження на приймання та випуск літаків. Також оголошувалась загроза безпілотної небезпеки у Краснодарі та Туапсе. Влада закликала місцевих жителів сховатися у безпечному місці та не виходити на вулицю.

Дата публікації 07:24, 25.09.25 Кількість переглядів 9 Атаку дронів на Краснодарський край зняли на відео

Нагадаємо, 24 вересня дрони вдруге атакували завод «Газпром нафтохім Салават» у російському Башкортостані. Там виникла пожежа і в небо здіймався густий чорний дим.