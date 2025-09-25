- Дата публікації
Дрони вгатили по хімзаводу у Краснодарському краї РФ: вибухи і спалахи зняли на відео
Ймовірною ціллю атаки дронів став хімічний завод «Еврохим-Белореченские минудобрения».
Дрони атакували Білоріченський район Краснодарського краю Росії у ніч проти 25 вересня. Під удари безпілотників могло потрапити підприємство хімічної галузі «Еврохим-Белореченские минудобрения».
Про це повідомляють російські телеграм-канали.
Уночі у Білоріченському районі прогриміло щонайменше шість вибухів. Повідомлялося, що протиповітряна оборона відбиває атаку начебто українських дронів.
На околиці одного з міст були помітні яскраві спалахи в небі. Очевидці зняли на відео вибухи та спалахи. Наразі офіційної інформації про руйнування та постраждалих немає.
Водночас в аеропорту Сочі діяли обмеження на приймання та випуск літаків. Також оголошувалась загроза безпілотної небезпеки у Краснодарі та Туапсе. Влада закликала місцевих жителів сховатися у безпечному місці та не виходити на вулицю.
Нагадаємо, 24 вересня дрони вдруге атакували завод «Газпром нафтохім Салават» у російському Башкортостані. Там виникла пожежа і в небо здіймався густий чорний дим.