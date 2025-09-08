Дрони від "Мадяра" влаштували феєрверки на російській нафтостанції

ЗСУ знову вдарили по російській нафті

У ніч проти 7 вересня підрозділи Сил безпілотних систем ЗСУ уразили нафтоперекачувальну станцію «Второво» у Володимирській області РФ.

Про це повідомив командувач Сил безпілотних систем Роберт Бровді (Мадяр).

«Паливо в Москві трохи збоїть, кажуть. НПС „Второво“, „Транснефть“ (Пенкіно, Володимирська область, РФ) трохи попсувалася», — написав «Мадяр».

За його словами, по нафтоперекачувальній станції вдарили бійці 14-го полку Сил безпілотних систем ЗСУ.

Він також додав, що дорозвідка наразі неможлива, проте ефективність удару підтверджується «ниттям» місцевих росіян у соцмережах.

Раніше «Мадяр» підтвердив ураження НПЗ у Рязані та нафтобази в окупованому Луганську.

Також ми писали, що в ніч проти 22 серпня ударні дрони 14-го полку СБС ЗСУ вдарили по нафтоперекачувальній станції «Унеча» нафтопроводу «Дружба» у Брянській області Росії, що призвело до зупинки транспортування нафти.