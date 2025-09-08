- Дата публікації
Світ
582
1 хв
Дрони від "Мадяра" влаштували феєрверки на російській нафтостанції
Командувач Сил безпілотних систем розповів, що українські дрони пошкодили нафтоперекачувальну станцію «Второво».
У ніч проти 7 вересня підрозділи Сил безпілотних систем ЗСУ уразили нафтоперекачувальну станцію «Второво» у Володимирській області РФ.
Про це повідомив командувач Сил безпілотних систем Роберт Бровді (Мадяр).
«Паливо в Москві трохи збоїть, кажуть. НПС „Второво“, „Транснефть“ (Пенкіно, Володимирська область, РФ) трохи попсувалася», — написав «Мадяр».
За його словами, по нафтоперекачувальній станції вдарили бійці 14-го полку Сил безпілотних систем ЗСУ.
Він також додав, що дорозвідка наразі неможлива, проте ефективність удару підтверджується «ниттям» місцевих росіян у соцмережах.
Раніше «Мадяр» підтвердив ураження НПЗ у Рязані та нафтобази в окупованому Луганську.
Також ми писали, що в ніч проти 22 серпня ударні дрони 14-го полку СБС ЗСУ вдарили по нафтоперекачувальній станції «Унеча» нафтопроводу «Дружба» у Брянській області Росії, що призвело до зупинки транспортування нафти.