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Дрони влаштували "пекло" у Санкт-Петербурзі: горить порт, пошкоджено міст, "лягла" соцмережа (відео)
У ніч проти 18 жовтня у російському Санкт-Петербурзі пролунала серія вибухів на тлі масованої атаки безпілотників.
Уночі безпілотники атакували Ленінградську область Росії та Санкт-Петербург.
Про це повідомив моніторинговий канал Exilenova+.
За попередньою інформацією, у Санкт-Петербурзі БпЛА уразили великий нафтопаливний порт, який вважається одним із найбільших спеціалізованих терміналів з перевалки нафтопродуктів у Балтійському регіоні.
Губернатор Ленінградської області Олександр Дрозденко заявив про 57 збитих безпілотників. За його словами, у селищі Нізіно Ломоносовського району уламки пошкодили чотири автомобілі на парковці та спричинили пожежу.
Водночас жителі Санкт-Петербурга скаржилися, що SMS-попередження про загрозу дронів не надходили або приходили із суттєвою затримкою.
Крім того, безпілотник влучив у вантовий міст через Корабельний фарватер у Санкт-Петербурзі. Це частина Західного швидкісного діаметра (ЗШД) — платної автомагістралі, що сполучає південну та північну частини міста.
У Ленінградській області атакували дата-центр ВКонтакте, у соцмережі масштабний збій.
ЦОД ВКонтакте ймовірно зазнав удару, користувачі скаржаться на серйозні перебої в роботі платформи та пов’язаних сервісів.
Також, за даними OSINT-аналітиків, окрім ударів по нафтопаливному центрі та датацентру Вконтакте, у Санкт-Петербурзі було атаковано підстанцію «Восточная» потужністю 330 кВ. Внаслідок атаки по цьому об’єкту у частині Ленінградської області та у самому Санкт-Петербурзі спостерігаються масштабні відключення електроенергії.
Нагадаємо, у ніч проти 14 жовтня українські дрони масовано атакували Москву. Також летіло по Саратовській області, де вже відомо про влучання.