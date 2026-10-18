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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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Дрони влаштували "пекло" у Санкт-Петербурзі: горить порт, пошкоджено міст, "лягла" соцмережа (відео)

У ніч проти 18 жовтня у російському Санкт-Петербурзі пролунала серія вибухів на тлі масованої атаки безпілотників.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
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У РФ було неспокійно

У РФ було неспокійно / © Associated Press

Уночі безпілотники атакували Ленінградську область Росії та Санкт-Петербург.

Про це повідомив моніторинговий канал Exilenova+.

За попередньою інформацією, у Санкт-Петербурзі БпЛА уразили великий нафтопаливний порт, який вважається одним із найбільших спеціалізованих терміналів з перевалки нафтопродуктів у Балтійському регіоні.

Губернатор Ленінградської області Олександр Дрозденко заявив про 57 збитих безпілотників. За його словами, у селищі Нізіно Ломоносовського району уламки пошкодили чотири автомобілі на парковці та спричинили пожежу.

Водночас жителі Санкт-Петербурга скаржилися, що SMS-попередження про загрозу дронів не надходили або приходили із суттєвою затримкою.

Крім того, безпілотник влучив у вантовий міст через Корабельний фарватер у Санкт-Петербурзі. Це частина Західного швидкісного діаметра (ЗШД) — платної автомагістралі, що сполучає південну та північну частини міста.

У Ленінградській області атакували дата-центр ВКонтакте, у соцмережі масштабний збій.

ЦОД ВКонтакте ймовірно зазнав удару, користувачі скаржаться на серйозні перебої в роботі платформи та пов’язаних сервісів.

Також, за даними OSINT-аналітиків, окрім ударів по нафтопаливному центрі та датацентру Вконтакте, у Санкт-Петербурзі було атаковано підстанцію «Восточная» потужністю 330 кВ. Внаслідок атаки по цьому об’єкту у частині Ленінградської області та у самому Санкт-Петербурзі спостерігаються масштабні відключення електроенергії.

Нагадаємо, у ніч проти 14 жовтня українські дрони масовано атакували Москву. Також летіло по Саратовській області, де вже відомо про влучання.

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