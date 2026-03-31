Дрони влупили по нафтохімзаводу в Росії: палає пожежа, в небо валить дим (фото, відео)

Дим над ПАТ «Нижнекамскнефтехим» після вибухів / © Exilenova+

У російському Нижньокамську (Татарсан) 31 березня прогриміли потужні вибухи на території заводу «Нижнекамскнефтехим» після ймовірної атаки дронів. На об’єкті спалахнула сильна пожежа, а в небо піднімається густий дим.

Про це повідомили телеграм-канали і підтвердила місцева влада.

У Нижньокамську вдень прогриміли потужні вибухи. Після цього в районі заводів почав підійматися стовп диму. Горить одна з установок на ПАТ «Нижнекамскнефтехим».

Зауважимо, що перед вибухами у місті не оголошувалась повітряна тривога. Вона прозвучала аж через близько 20 хв. після цього. Тривога оголошувалась щодо загрози дронів.

«На території „Нижнекамскнефтехима“ ведеться локалізація вогнища займання. До роботи залучено служби оперативного реагування. Співробітники підприємства, які не задіяні в ліквідації події, переміщені на безпечну відстань», — повідомили у пресслужбі раїсу Татарстану.

Фахівцями моніторять якість атмосферного повітря. Влада республіки переконує, що загрози для мешканців та екологічної обстановки не зафіксовано.

Дим над ПАТ «Нижнекамскнефтехим» після вибухів / © Exilenova+

Дата публікації 14:22, 31.03.26 Дрони атакували «Нижнекамскнефтехим» у РФ – відео пожежі

Що відомо про «Нижнекамскнефтехим»?

«Нижнекамскнефтехим» — це одне з найбільших нафтохімічних підприємств Європи, розташоване в місті Нижньокамськ (Татарстан, РФ). На сьогодні воно входить до складу холдингу «СИБУР» і відіграє стратегічну роль в економіці агресора. Підприємство є світовим лідером з виробництва синтетичних каучуків (ізопренового, бутилового тощо), а також великим виробником пластиків (поліетилен, поліпропілен) та мономерів.

Підприємство розташоване в зоні досяжності українських засобів ураження. Протягом лютого та березня 2026 року в Нижньокамську неодноразово оголошували режим «беспілотної небезпеки». Зокрема, 23 лютого та 4 березня через загрозу атак призупиняли роботу місцевого аеропорту «Бегішево», а персонал заводів закликали спускатися в укриття.

До слова, у ніч проти 31 березня стратегічний порт Усть-Луга в Ленінградській області РФ вчетверте за тиждень атакували дрони. Губернатор Олександр Дрозденко заявив про нібито збиття 28 БпЛА, проте підтвердив пошкодження в порту та житловому секторі в селищі Молодцово. Через загрозу в аеропорту Пулково затримали або скасували понад 60 рейсів, а в кількох районах області спостерігалися проблеми з інтернетом.