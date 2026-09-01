Дрони вторглися до країни НАТО: масштабна тривога, піднято винищувачі

Прапор НАТО / © Associated Press

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В Естонії у ніч проти 1 вересня повітряна тривога охопила вісім повітів через вторгнення невідомих дронів. Для перехоплення цілей у небо підняли винищувачі НАТО.

Про це повідомляє ERR.

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В Естонії оголошували повітряну тривогу через виявлені безпілотники. Спочатку попередження отримали жителі Ляенемаа та Іда-Вірумаа, згодом його поширили ще на шість повітів.

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У Силах оборони Естонії заявили, що кілька дронів перетнули повітряний простір країни. Для їхнього виявлення в повітря підняли турецькі винищувачі, які залучені до місії НАТО з патрулювання повітряного простору країн Балтії.

Начальник відділу стратегічних комунікацій Збройних сил країни полковник Уку Арольд розповів, що військові зафіксували безпілотники, які летіли вздовж східного кордону Естонії та Латвії. Частина з них зайшла доповітряного простору Естонії.

«Було виявлено дрони, які рухалися паралельно східному кордону Естонії, а також східному кордону Латвії, і увійшли на територію Естонії, тому ми також оголосили тривогу», — сказав Арольд.

Повітряну тривогу в Естонії скасували близько 6:00.

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До слова, напередодні президент Естонії Алар Каріс заявив, що наразі Росія перебуває у слабкому становищі, тому безпосередньої загрози нападу на найближчий час немає, проте ситуація може кардинально змінитися через 5, 10 чи 15 років. За словами Каріса, Таллінн вже готується до будь-яких сценаріїв і вважає таку готовність життєво необхідною.

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