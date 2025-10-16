Дрони з вибухівкою атакували будівлю прокуратури

Дрон. Ілюстративне зображення / © Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Будівлю прокуратури штату Нижня Каліфорнія в мексиканському місті Тіхуана, ключовому центрі нелегальної міграції та наркоторгівлі, атакували дрони з вибуховими пристроями.

Про це повідомило в четвер, 16 жовтня, CBS News із посиланням на прокурора штату Марію Елену Андраде.

За її словами, атака трьох безпілотників, начинених вибухівкою, завдала певної шкоди, але жертв та постраждалих не було.

Внаслідок вибухів пошкодження отримали будівля прокуратури, а також кілька службових та приватних автомобілів.

Прокурор повідомила, що дрони скинули саморобні вибухові пристрої, що містили цвяхи та шматки металу,

Влада активувала протоколи екстреного реагування і проводить розслідування для встановлення причетних до атаки.

Тіхуана є важливим пунктом перетину кордону між Мексикою та Сполученими Штатами, а також ключовим центром транскордонної контрабанди наркотиків.

У червні мексиканська влада виявила тунель з Тіхуани, що веде до США.

Такі напади на працівників прокуратури є непоодинокими в прикордонному із США мексиканському регіоні.

Минулого тижня в Плайяс-де-Росаріто, що на південь від Тіхуани, було застрелено співробітника прокуратури.

У вересні нападники кидали коктейлі Молотова в автомобілі біля прокуратур у Тіхуані та Енсенаді, ще одному місті в Нижній Каліфорнії.

Картелі та інші злочинні організації в Мексиці все частіше для своїх атак використовують дрони із вибухівкою.

За даними американського аналітичного центру InSight Crime, потужний картель Jalisco Nueva Generacion («Нове покоління Халіско») використовує вибухові дрони щонайменше від 2020 року.

Нагадаємо, США посилили військову присутність у водах Карибського басейну, відправивши в цей регіон навіть атомний підводний човен. Такі заходи вжито для боротьби з наркокартелями.