Світ
186
3 хв

Дрони засипають ліси США комарами: що стоїть за "живим дощем" (відео)

На Гаваях розпочали масштабний експеримент — дрони розкидають лабораторних комарів, аби зупинити пташину малярію, що знищує місцевих птахів.

Софія Бригадир
Комарі

Комарі / © Associated Press

У червні над гавайськими лісами здійнялися десятки дронів, які розкидали біорозкладні капсули — у кожній було близько тисячі комарів. Ці комахи не кусають і не переносять хвороб: усі вони — самці, вирощені в лабораторії. Їхнє «секретне озброєння» — бактерія Wolbachia, через яку яйця диких самок після спаровування не розвиваються.

Про це повідомило видання CNN.

Мета ініціативи — зменшити чисельність інвазивних комарів, що переносять пташину малярію. Саме вона є головною причиною вимирання гавайських медоносних птахів — унікальних запилювачів, без яких руйнується екосистема островів.

Колись їх було понад пів сотні видів, нині залишилося лише 17, і більшість — на межі зникнення. Минулого року вид акікікі зник у дикій природі, а популяція акекее скоротилася до менш ніж сотні особин.

Скидання комарів над лісами Гаваїв. Відео: Адам Нокс/Американська організація з охорони птахів

Як пояснює доктор Кріс Фармер, директор гавайської програми Американської організації охорони птахів (ABC), комарі потрапили на острови ще у 1826 році — ймовірно, разом із китобійними суднами.

З потеплінням клімату ситуація погіршилась: комахи, що раніше жили лише в низинах, тепер дістаються гірських районів, де ще виживають останні колонії птахів.

Для боротьби з цією загрозою застосовують технологію IIT (Incompatible Insect Technique) — випуск самців, заражених Wolbachia. Після спаровування з дикими самками їхні яйця не розвиваються, і чисельність популяції поступово падає.

Програму Birds, Not Mosquitoes реалізують із 2016 року спільно з ABC. У лабораторії в Каліфорнії щотижня вирощують мільйони комах, а на островах Мауї та Кауаї вже випускають близько 500 тисяч комарів на тиждень за допомогою гелікоптерів і дронів. Саме дрони показали найкращі результати у важкодоступних гірських зонах.

«Це „перший відомий випадок, коли дрони скидають спеціалізовані капсули з комарів. Ми маємо більшу гнучкість щодо часу розгортання в районах, де зазвичай дуже непередбачувана погода, і це безпечніше, тому що людям не потрібно літати в літаку, щоб розгорнути комарів“, — каже керівник повітряної програми Адам Нокс. За його словами, така технологія зменшує витрати, кількість польотів, шум і викиди.

Науковці очікують, що перші результати з’являться приблизно за рік. Якщо метод спрацює, він може врятувати рештки гавайських птахів і навіть відродити деякі види.

Дослідження зоопарку Сан-Дієго та Смітсонівського інституту підтверджує: програма IIT може «виграти час» для рідкісних видів, зокрема акекее, якщо її втілення не буде затримано.

«Ми маємо можливість врятувати ці види. Якщо ми не врятуємо цих птахів у цьому десятилітті, то їх, ймовірно, не буде в майбутньому. І тому здатність змінити світ, змінити майбутнє мотивує нас усіх», — підсумував Фармер.

Нагадаємо, у рамках боротьби з поширенням лихоманки Денге в Бразилії нещодавно відкрили найбільшу в світі фабрику з розмноження комарів, яка здатна виробляти до 190 мільйонів крилатих кровопивць на тиждень.

186
