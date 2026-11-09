Дрони знову атакували один із найбільших НПЗ Росії: у Ленінградській області горить КИНЕФ

Наслідки атаки на НПЗ у Ленінградській області / © Exilenova+

Реклама

У ніч проти 9 листопада безпілотники атакували нафтопереробний завод «КИНЕФ» («Киришинафтооргсинтез»), розташований у місті Кириши Ленінградської області Росії.

Про це повідомляє Telegram-канал Exilenova+.

Реклама

За оприлюдненою інформацією, внаслідок атаки на території поблизу нафтопереробного об’єкта зафіксували займання.

Реклама

У соціальних мережах також зазначають, що це перший удар по підприємству від серпня 2026 року.

«КИНЕФ» є одним із найбільших нафтопереробних заводів Росії. Його виробничі потужності дають змогу переробляти приблизно 20 млн тонн нафти щороку.

Губернатор Олександр Дрозденко підтвердив інформацію про атаку. Він заявив, що над територією області було нібито збито 81 безпілотник.

«Є факти влучення БПЛА у промзоні міста Кириши», — заявив Дрозденко.

Реклама

Раніше повідомлялося, що у російському Саратові повідомляють про атаку ударних безпілотників на промислову зону місцевого нафтопереробного заводу.

Ми раніше інформували, що президент Володимир Зеленський повідомив про нові кроки України у відповідь на російські удари по енергетиці.

Новини партнерів

Новини партнерів